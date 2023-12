Zasluge gredo človeku brez karizme

Oxford University Press, druga najstarejša akademska založba na svetu, ki izdaja tudi znameniti slovar Oxford English Dictionary, je za besedo leta razglasila slengovski izraz generacije Z (rojenih med 1997 in 2012) rizz, ki izhaja iz besede karizma (charisma).

Izraz je postal viralen, ko je eden najbolj priljubljenih igralcev mlajše generacije Tom Holland (27) zatrdil, da nima karizme. Beseda rizz je premagala besede situationship (romantično razmerje brez obveznosti in posledično brez pričakovanj), prompt (nekaj, kar je narejeno hitro in brez odlašanja), de-influencing (nastajajoči trend družbenih medijev, ki potrošnike odvrača od nakupa določenih izdelkov) in Swiftie (izraz označuje oboževalce pevke Taylor Swift).

Po podatkih Oxford University Press so besedo rizz prvič zabeležili lani, viralna pa je postala junija letos, ko je igralec Tom Holland v intervjuju za Buzzfeed povedal: »Nimam popolnoma nobenega rizza. Imam omejen rizz.« Z izjavo je poskrbel za pravo poplavo memov.

Casper Grathwohl, predsednik slovarskega oddelka Oxford Languages, pravi, da letošnja izbira odraža način, kako so družbeni mediji eksponentno pospešili spreminjanje jezikov. Poleg tega, dodaja, ima beseda preprosto – rizz: »Eden od razlogov, zakaj se premika iz nišne fraze družbenih medijev v mainstream, je, da jo je preprosto zabavno izreči. Ko pride z jezika, je zraven vedno malo veselja.«

Kot je še povedal, je beseda rizz zanimiva, ker skrajšane besede običajno nastanejo iz začetka ali s konca besede, le redko pa iz sredine, besedo rizz pa uporabljajo tudi kot glagol rizz it up, kar pomeni, da nekoga očaramo.

Oxfordova beseda leta temelji na dokazih o uporabi, pridobljenih iz njihovega korpusa, ki se nenehno posodablja in vsebuje več kot 22 milijard besed, zbranih iz virov novic v angleško govorečem svetu. Po besedah ​​pristojnih naj bi izbor »odražal etos, razpoloženje ali skrbi« prejšnjega leta, hkrati pa ima »potencial kot izraz trajnega kulturnega pomena«.

Običajno leksikografi sestavijo ožji izbor besed ali izrazov, ki so doživeli statistično pomemben porast, in nato izberejo zmagovalca. Toda v zadnjih letih je Oxford izbirni proces spremenil v leksikografsko različico resničnostnega šova. Lani je javnost tako izbrala tri finalistke, letos pa oblikovala ožji izbor, pri čemer so jim dali na voljo pare besed, izmed katerih so izbrali tiste, ki so se prebile v finalni izbor. Glasovalo je okoli 30.000 ljudi.

Grathwohl se je dotaknil tudi »krivca« za besedo leta Hollanda, ki je zasebno sicer srečen s pevko Zendayo: »Nočem biti jezikovni purist, toda Tom bi moral vedeti, da je omejeni rizz kljub vsemu rizz. Ni bil povsem natančen.«