Ženske preveč pijejo, zato imajo malo otrok

Na državni ravni je trenutno le poslanec v spodnjem domu poljskega parlamenta, sejmu, vendar velja Jarosław Kaczyński, vodja največje stranke na Poljskem, desne populistične in konservativne Zakon in pravičnost (PiS), za najmočnejšega človeka v največji slovanski članici Evropske unije. Zato imajo besede 73-letnega politika veliko težo. Tega se zaveda, vendar kljub temu ali pa morda prav zato marsikdaj pove kaj spornega, da sproži ostre odzive.

Prejšnji konec tedna je na neki prireditvi v mestu Ełk na severovzhodu Poljske potožil, da je razočaran zaradi nizke rodnosti. A po njegovem vzrok ni to, da Poljakinje dandanes pač nočejo imeti več kopice otrok ali da si jih pari preprosto ne morejo privoščiti, ampak alkohol. »Če bodo do 25. leta ženske še naprej pile toliko kot njihovi moški vrstniki, ne bo otrok,« je povedal Kaczyński. Dodal je, da sicer ne podpira zgodnjega materinstva, saj mora ženska za vlogo matere dozoreti, vendar ima njihovo pitje do 25. leta za rodnost pogubne posledice.

Ukvarjanje z rodnostjo, predvsem s stališča, kako jo zvišati, je priljubljena tema desničarskih populistov od Poljske do Združenih držav Amerike, od Rusije do arabskih držav in konec koncev Slovenije. Pametovanje Kaczyńskega, ki je samski in nima otrok, o izbiri življenjskih odločitev drugih je takoj vzbudilo ogorčenje. Zato je, politične spretnosti mu gotovo ne gre odrekati, s temo, s katero je pritegnil pozornost, nadaljeval v nedeljo.

»Včeraj sem povedal, da mlade ženske pri nas pijejo skoraj toliko kot njihovi moški vrstniki. To je objektivno škodljivo in pošten politik, če o tem kaj ve – in jaz vem iz zanesljivega vira –, mora to jasno povedati,« je dejal v mestu Olsztyn na severu Poljske. Zatrdil je, da je biološko dejstvo, da ženskam alkohol škodi bolj kot moškim, kar pa nikakor ne pomeni, da moške spodbuja k popivanju.

V vrh poljske politike se je povzpel po letu 2001, ko sta z dvojčkom Lechom ustanovila desničarsko populistično konservativno stranko Zakon in pravičnost. FOTO: Slawomir Kaminski/Reuters

V vrh poljske politike se je povzpel na začetku tega stoletja, ko je z enojajčnim dvojčkom Lechom ustanovil PiS. Na vrhuncu moči sta bila nekaj let zatem, ko je bil Jarosław premier, Lech pa predsednik, kar je ostal do smrti v letalski nesreči leta 2010. Jarosław Kaczyński je bil do letošnjega poletja namestnik premiera, pod njegovim nadzorom so bili obrambne in notranje zadeve ter pravosodje. S položaja je odstopil junija, ker se je hotel po lastnih besedah bolj intenzivno posvetiti vodenju PiS.