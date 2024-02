Šoštanjsko jezero obiskala gostja, ki se oglasi zelo redko

Na Šoštanjskem oziroma Družmirskem jezeru so imeli te dni izjemno pomemben in reden obisk. Oglasila se je belolična goska (Branta leucopsis), pravzaprav je priletela v družbi še dveh sopotnic iste vrste, nam je zaupal David Pirnat in v dokaz poslal nekaj izjemnih fotografij. Da je srečanje res velika redkost, so potrdili na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic (Dopps): od leta 1950 je to šele četrti podatek o pojavu te ptice iz divje populacije.

Belolična gos se zelo redko pojavi pri nas. FOTO: David Pirnat

David Pirnat, ljubiteljski fotograf, ki zlasti zadnji dve leti z objektivom zavzeto sledi živalim, je takoj, ko je včeraj izvedel, da so na Šoštanjskem jezeru opazili belolično gos, v službi vzel dopust, zgrabil fotoaparat in se opravil na kraj dogodka. Ni dolgo trajalo, da je opazil trojico beloličnih gosi, ki sicer prezimujejo v Veliki Britaniji in na obalah Severnega morja, gnezdijo pa na južnem Švedskem ob obali Baltskega morja, kakor je nekaj podatkov o njenem življenjskem prostoru navedel Primož Kmecl iz Doppsa.

»To pomeni, da je bila zunaj svojih običajnih poti. Zgodi se namreč, da jo zmede kakšna vremenska fronta in prileti tudi sem,« je povedal Kmecl. Ker je to vrsta, ki jo imajo tudi v nekaterih parkih, bi lahko šlo za ubežnice, a ker na njihovih nogah vsaj po fotografijah sodeč ni videti obročkov, je zelo verjetno, da so divje. »To pa je izjemna redkost in vsekakor zelo zanimiv podatek,« je še dejal Kmecl. Če ga bo komisija za redkosti pri Doppsu potrdila – in verjetno ga bo, saj ptice niso obročkane, kot je pristavil –, bo to četrti tovrstni zapis v zadnjih skoraj 75 letih.

Tokrat je David Pirnat fotografiral trojico. FOTO: David Pirnat

Skupinici je David Pirnat, ki sicer živi v okolici Slovenj Gradca, včeraj sledil od osmih zjutraj do enih popoldne. Vmes so se namreč splašile in odletele proti Velenju, zato se je fotolovec odpravil proti Velenjskemu jezeru. Ker jih tam ni opazil, se je vrnil in jih spet našel na Družmirskem jezeru, na istem mestu, kjer so bile prej. Nastalo je nekaj izjemnih fotografij krasotic z belim obrazom in dolgim črnim vratom med hranjenjem s tamkajšnjim rastlinjem. Kot je dodal fotograf, jih do zdaj na tem območju še niso opazili.

Pirnat je novembra ovekovečil tudi klavžarja, ptiča, ki je pri nas izumrl pred štirimi stoletji. Fotografiral ga je v Avstriji, so pa ga konec lanskega leta opazili ob Cerkniškem jezeru. Na lov za fotografijami živali se sicer odpravlja tudi v Nemčijo, kjer je slikal medveda in risa, volkovom je, denimo, sledil na Češkem. Njegov naslednji cilj je sveti ibis, ki bi ga rad fotografiral pri Ankaranu.

Letošnja zima je sicer po ptičjem prometu povprečna in precej običajna, je ocenil Primož Kmecl, brez večjih posebnosti – z izjemo belolične gosi na Šoštanjskem jezeru.