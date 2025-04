Kralj v Italiji utrjuje meddržavne vezi in praznuje obletnico

Britanski kralj Karel III. in njegova soproga, kraljica Camilla, na državniškem obisku v Italiji utrjujeta vezi med državama, a tudi praznujeta. Prav danes namreč mineva 20 let, odkar sta se kljub takratni nenaklonjenosti britanske javnosti poročila. Njuna poroka je bila le dan po pogrebu papeža Janeza Pavla II., ki se ga je Charles udeležil še kot prestolonaslednik. V okviru tokratnega obiska naj bi se britanski kralj, sicer tudi vrhovni poglavar anglikanske cerkve, srečal s papežem Frančiškom, vendar so avdienco zaradi slabega zdravja svetega očeta odpovedali.

Karel III. in Camilla, ki je ob prihodu v Rim nosila modro obleko in plašč z broško, ki je nekoč pripadala kraljici Viktoriji, bosta v Italiji štiri dni. FOTO: Filippo Monteforte/AFP

Šestinsedemdesetletni Karel III., ki je pred slabima dvema tednoma prav tako moral za krajši čas v bolnišnico zaradi stranskih učinkov zdravljenja raka, je na rdečo preprogo v Rimu s soprogo Camillo stopil v ponedeljek popoldne. Njun prihod je slovesno naznanil prelet britanskih Rdečih puščic in njihovega italijanskega ekvivalenta, Frecce Tricolori, kot simbol obrambnih vezi med državama.

Med štiridnevnim obiskom, ki naj bi »poudaril globino in širino dvostranskih odnosov ter vezi med narodoma«, bo kralj Karel III. kot prvi britanski vladar nagovoril oba domova italijanskega parlamenta – poslansko zbornico in senat, na programu so tudi srečanje z italijansko premierko Giorgio Meloni in predsednikom države Sergiem Mattarello, obisk Koloseja in Dantejeve grobnice ter za konec še Ravenne v spomin na 80. obletnico osvoboditve izpod nacistične okupacije, ki so jo 10. aprila 1945 izvedle zavezniške sile.

Na turneji je predvidenih kar 19 dogodkov, med katerimi ne bo srečanja s svetim očetom, ki še vedno okreva po pljučnici. Mu je pa kraljevi par na daljavo, prek omrežja x, zaželel čimprejšnje okrevanje ter se napovedal na obisk, ko se bo bolje počutil.

Med obiskom sta v spremstvu italijanskega obrambnega ministra Guida Crosetta v Rimu položila venec na grob neznanega vojaka in se poklonila padlim. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Banket s 150 povabljenimi

Današnji dan državniškega obiska bo posvečen predvsem Karlu in Camilli ter njuni obletnici. Italijanska premierka in predsednik države bosta v palači Kvirinal ob tej priložnosti priredila državni banket, na katerega je povabljenih 150 gostov, kar je bistveno boljši sprejem, kot ga je par doživel na poročni dan. Javnost, zlasti britanska, je takrat še vedno kuhala zamero do prestolonaslednika zaradi propadlega zakona s princeso Diano, ki je trpela tudi zaradi njegovega razmerja s Camillo.

Včeraj sta obiskala Kolosej, kjer ju je pozdravila množica. FOTO: Phil Noble/Reuters

Takrat si je bilo še težko zamisliti, da bi lahko Camilla postala britanska kraljica in zasedla mesto ljubljene Diane, kraljice ljudskih src, ki je izgubila življenje v prometni nesreči leta 1997, tokrat pa vlada drugačno razpoloženje. V pregovorno romantični Italiji je par podanikom prek omrežja x vzneseno sporočil: »Ob začetku prvega obiska Italije v vlogi kralja in kraljice se zelo veseliva, da bova 20. obletnico poroke praznovala na tako posebnem kraju – in s tako čudovitimi ljudmi!«

Kralj, ki rad poudarja svojo afiniteto do varstva okolja in ekološko pridelane hrane – mimogrede: na banketu je par po poročanju italijanskih medijev naročil vegetarijanski meni –, se bo v regiji Emilija - Romanja​ srečal tudi z lokalnimi kmeti. »Njun obisk bo okrepil bližino med narodoma na način, kot ga lahko dosežeta le onadva,« je obisk iz domovine pospremil britanski veleposlanik v Italiji Edward Llewellyn. »Njuna ljubezen do Italije in vsega italijanskega, do tega, kar Italijani cenijo – kultura, hrana, dediščina –, se tukaj močno kaže,« so povzeli za Reuters.

Britanski kraljevi par so pričakali tudi podaniki iz domovine, ki so na počitnicah v Italiji. FOTO: Filippo Monteforte/AFP

Toda romantiko in ljubezen do italijanskega na stran, obisk je ključen tudi v času, ko si Velika Britanija pet let po brexitu prizadeva ponovno vzpostaviti odnose z evropskimi partnerji. »Ta obisk bo dodaten zagon za spodbujanje sodelovanja na vseh področjih, zlasti na področju obrambe, trajnosti, čiste energije in naših kulturnih vezi,« je sklenil Llewellyn.

Charles je uradno obiskal Italijo že sedemnajstkrat, vendar je to njegov prvi obisk, odkar je postal monarh po smrti mame, kraljice Elizabete II., leta 2022.