Gledam ga na odru Gallusove dvorane, mojstra, z njegovimi značilnimi gibi, Il Magnifico, Charlatan Magnifique, jemo mu iz roke.

Trideset glasbenikov na odru, trideset komadov za trideset let ustvarjanja; skupaj z bratom Schatzem, v novih aranžmajih Matije Krečiča, z okusom po nekdanji jugo šlager sceni, začinjeni z latinom, reggaejem, surf rockom in balkan beatom. Od tega štiri sveže pesmi z albuma, ki šele prihaja. Nekaj, kar zveni kot staro, a je v resnici novo.

Pomislim, da vsaka njegova pesem zbuja spomine na posebna obdobja v mojem življenju, prve sanje, prve ljubezni, prve bolečine prekinjenih ljubezni. Vsak v dvorani svoje spomine nalepi na vsaj eno pesem. Pridi nocoj v Tivoli, In ko enkrat bom umrl, Hir Aj Kam ... in disko Sylvia, ki jo je navdihnila njegova »prijateljica«, porno zvezda Cicciolina, ki mu jo je v studio oddaje Res je! pripeljala Miša Molk. In potem so se zgodile Sestre in pesem, ki je postala himna ljubezni Lahko ti podarim samo ljubezen.

Naredi mi nekaj, »da zvuči kao da je staro, a da bude novo. I da bude hit, naravno,«​ mu je rekel Dragan Bjelogrlić, ko ga je poklical, da mu zloži filmsko muziko za Montevideo. Z Montevideom je dosegel to, kar si je od nekdaj želel – da je v Srbiji postal hit avtor, še huje, da prepevajo njegove pesmi in mislijo, da so narodne.

Pukni zoro! je preživela več življenj; najprej je donela iz grl petdesetih tisoč navijačev na stadionu pred nogometno tekmo Crvene zvezde, zdaj je že leta na repertoarju v Tri šešira in drugih kafanah na Skadarliji. Včasih se zgodi, da napišeš pesem, ki postane večja od tebe samega, je rekel na odru v Gallusovi dvorani, in vedeli smo, o čem govori.

Rekel je, da je pesem najprej posvetil svojemu dedu. Tokrat, je dodal s pomenljivim premolkom, »jo posvečam mladim na ulicah Srbije!«. Dvorana se je dvignila v stoječih ovacijah. Pukni zoro! je dobila drugačen naboj, novo sporočilo.