Območje pri Drami arheologom razkrilo ostaline stavbe, nakit in novec

Odločitve ob prenovi SNG Drame v Ljubljani so julija javnost dodobra razburile, ko je pred častitljivim poslopjem padel mogočni divji kostanj, ki mu tako ne bo usojeno zastirati pogleda na najnovejši prizidek v zgodovini prenov ljubljanskih kulturnih hramov.

Tokrat z najbližje okolice na drugi strani SNG Drama, ob Igriški ulici, prihaja lepša novica. Ne o izginjanju, pač pa o odkrivanju dediščine.

Drama stoji na območju nekdanje rimske Emone, na Zavodu za zaščito kulturne dediščine Slovenije pa so objavili prve rezultate tamkajšnjih arheoloških raziskav. Kot so zapisali, trenutno potekajo izkopavanja ob Igriški ulici, na območju pred Malo Dramo.

Pogled na stebričke, ki so ostanek centralnega ogrevanja, hipokavsta. FOTO: J. Petek Bahar

Kot izpostavljajo, so po odstranitvi novodobnih in novoveških nasutij na globini 0,7 metra naleteli na zidove stanovanjskega objekta na območju insule XVIII in cesto dekuman J. Insule so bile stanovanjska območja, dekuman (latinsko decumanus, decumanus maximus) pa v urbanistično strogo urejenih rimskih mestih, vojaških taborih in kolonijah cesta, ki je potekala v smeri vzhod–zahod.

Bronast prstan, odkrit na pločniku rimske ceste. FOTO: J. Petek Bahar

»Ostaline, ki jih sedaj raziskujemo, sodijo v 3. in 4. stoletje n. št. Arhetikturni elementi kažejo na ostanke centralnega ogrevanja, hipokavsta (lat. hypocaustum). Odkrili smo klesane podporne stebričke iz moravškega peščenjaka, na katerih so bile nameščene pravokotne kamnite plošče. V času uporabe je spodaj krožil topel zrak in s tem omogočal talno gretje. Med insulama XVIII in XXXVII je potekala 14 metrov široka cesta s pločnikom,« so zapisali.

Na tem delu so v cestnih sedimentih odkrili drobne osebne predmete, ki so jih prebivalci Emone izgubili: zaponko za spenjanje oblačila – fibulo, prstan, novce in drugo.

Novoodkriti del Emone si bo mogoče ogledati v živo. Javna vodstva po območju bodo vsako prvo in tretjo sredo v mesecu ob 12. uri.

V celoti ohranjen bronast novec Marka Avrelija, ki je bil najden na pločniku rimske ceste. FOTO: M. Lavrič