Ko v ušesih nenehno zvoni, brenči, žvižga

Vsako zadnjo sredo v aprilu – in to je danes – obeležujemo mednarodni dan ozaveščanja o hrupu. Prav poseben hrup, ki je le v ušesih obolelih, pa je tinitus. To je zdravstveno stanje, pri katerem oseba zaznava zvok ali zvonjenje, brenčanje, žvižganje v ušesih ali glavi brez prisotnosti zunanjega vira zvoka.

Tinitus se pogosteje pojavi zvečer, ko se zunanji zvoki in naše interakcije umirijo, tudi ko smo utrujeni, pojasnjuje profesorica Saba Battelino, vodja audiološke in otokirurške dejavnosti na otorinolaringološki kliniki UKC Ljubljana. »Večja kot je tišina, bolj intenziven je zvok tinitusa,« ob tem dodaja Metoda Dodič Fikfak, predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana. Pojasnjuje, da živimo v času, v katerem ni običajna kultura vzgoje v tišini in ta ni pomembna vrednota. Pravi, da imamo že danes epidemijo naglušnih ljudi.