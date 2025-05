Dokumentarni film sprožil dvome o avtorstvu znamenite fotografije

Dokumentarni film The Stringer, ki je bil letos premierno prikazan na filmskem festivalu Sundance, je sprožil val polemik glede avtorstva znamenite fotografije deklice, ki beži pred napadom z napalmom. V dokumentarnem filmu namreč trdijo, da avtor ene najbolj prepoznavnih fotografskih del 20. stoletja ni Nick Ut, temveč Ngujen Thanh Nghe, takratni voznik za medijsko hišo NBC in svobodni fotograf.

Znamenita fotografija z naslovom The Terror of War (Groza vojne) prikazuje devetletno deklico Phan Thi Kim Phuc, ki gola beži pred napadom z napalmom v južnovietnamski vasi Trang Bang. Posnetek je bil objavljen junija 1972 in je hitro postal simbol grozot vojne, ki so pretresle svetovno javnost. Avtor fotografije naj bi bil Ut, takrat enaindvajsetletni vietnamski fotograf, ki je delal za agencijo Associated Press v Hošiminhu. Za fotografijo je prejel številne nagrade, vključno s prestižno nagrado World Press Photo of the Year leta 1973.

V dokumentarnem filmu The Stringer trdijo, da bi lahko bil dejanski avtor »napalmske deklice« Nghe, ki je kot svobodni fotograf prodajal svoje posnetke Associated Pressu. Po mnenju ustvarjalcev dokumentarca je bil Nghe prikrajšan za avtorske pravice, ker ni bil redno zaposlen pri agenciji.

V središču znamenite fotografije je devetletna Phan Thi Kim Phuc (levo), vse do pred kratkim smo verjeli, da jo je posnel Nick Ut (v sredini). FOTO: Alberto Pizzoli/AFP

World Press Photo, ki je Utu leta 1973 podelil nagrado za fotografijo leta, je izvedel lastno preiskavo. Njihova analiza, ki je vključevala preučevanje lokacije, razdalje in uporabljenega fotoaparata, je pokazala, da bi lahko imela Nghe ali celo tretji kandidat za avtorstvo Hujnh Kong Phuc boljše izhodišče za posnetek kot Ut. Kljub temu pri World Press Photo niso razveljavili nagrade iz leta 1973, temveč zgolj suspendirali avtorstvo fotografije. Poudarili pa so, da fotografija ostaja nesporna kot pomemben zgodovinski dokument, poroča Guardian.

Associated Press je prav tako izvedel interno preiskavo, ki je vključevala forenzične analize, intervjuje ter pregled kamer in ohranjenih negativov iz tistega dne. V poročilu so sklenili, da ni dovolj dokazov za spremembo avtorstva. Po njihovih ugotovitvah bi lahko fotografijo posnel tako Ut kot Nghe. Poudarili so, da časovna oddaljenost, tehnološke omejitve in smrt ključnih oseb otežujejo dokončno potrditev avtorstva, še navaja Guardian.