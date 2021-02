Bil je samo sprehod in njuna sreča

V kolumni preberite:

Lahko bi se zdelo, da je bil njun večerni sprehod brez določenega cilja. Kot bi iskala pozabljene ulice mesta, ki se jih ne moreta spomniti vnaprej, ampak nanje lahko naletita zgolj naključno. In tako skoraj brezskrbno sta se napotila tudi čez most Zamoskvorecki v neposredni bližini moskovskega Kremlja. Prav tam, kjer je postaja podzemne železnice na trasi številka 2. On je morda celo vedel, da mu sledijo in poznajo njegovo izbiro poti, ona ne, saj ga je najverjetneje imela rada, ali ji je bila vsaj prijetna njegova bližina. Nato se je vse končalo. S štirimi natančnimi streli v hrbet so ga ubili. Boris Nemcov se ji, tako kot vsi mrtvi, ni več mogel nasmehniti, niti je pogledati, niti ji prišepniti, da ju doma čaka preostanek noči.