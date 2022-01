Kranjec moj nam Top Gun kaže

V nadaljevanju preberite:

Slovenski politični šefi niso imeli najbolj srečne roke z odnosom do potniške letalske flote in Adrie Airways. Slovenci smo zaradi mojstrov visokega letenja ostali brez navadnih potniških letal, imamo pa zato zavidanja vredne ministre, ki so brez oklevanja, pomislekov in odlašanja ugotovili, da nujno potrebujemo vojaško transportno letalo spartan (za drobižek – 72 milijončkov).

Le nekaj dni po nakupu letala je obrambnega mojstra Tonina doletela velika čast in enkratna življenjska priložnost, da poleti z lovcem F-16, ki ga šofira general pilot. Ne ponudi se ravno vsakemu Kranjskemu Janezu niti vsakemu ministru možnost za takšno doživetje. Naš Matej jo je z veseljem konzumiral in izrazil ponižno hvaležnost do tistih, ki so državi omogočili najvišjo stopnjo obrambne pripravljenosti.