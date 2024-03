Problem, ki že najeda udobno življenje Evropejcev

V nadaljevanju preberite:

Ko je Martin Claus iz Nemške zvezne agencije za zaposlovanje v začetku marca prihajal v Slovenijo, so morali on in drugi potniki odpotovati brez prtljage, saj ni bilo osebja, ki bi kovčke naložilo na letalo. Vzrok je pomanjkanje delavcev za takšna opravila. To seveda ni osamljen primer. Claus je nato na nedavni mednarodni konferenci o mobilnosti delovne sile v Slovenijo na Brdu pri Kranju povedal, da v Nemčiji pomanjkanje delavcev že vpliva na življenje državljanov: zaradi pomanjkanja kadra nekateri vrtci ne delajo vsak dan. Ker ni šoferjev, avtobusi vozijo redkeje, kot bi sicer. Zaradi nezadostnega števila medicinskih sester zapirajo oddelke v bolnišnicah, ponekod celo krčijo proizvodnjo, ker nimajo dovolj delavcev. To vpliva na gospodarstvo in zagotavljanje dobrin in storitev, ki so jih Nemci kot prebivalci razvite države vajeni.