Svetloba prihaja z vzhoda

Sodobne vzhodnoevropske realnosti nič ni zaznamovalo tako močno kot nenasitno vsrkavanje kapitala, kulture in idej z zahoda. Postsocialistične države so po opustitvah svojih bolj in manj uspešnih socialističnih eksperimentov med sabo 30 let tekmovale v tihem ultramaratonu posnemanja vsega zahodnega, tako uporabnega kot trivialnega, tako dobrega kot škodljivega. Start tega dolgega teka skozi tranzicijska desetletja nikoli ni bil uradno razglašen, prav tako ne njegov konec.