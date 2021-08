Ujetniki turistične in virusne eksplozije

V nadaljevanju preberite:

Država je pokazala, da lahko tudi kaj naredi za ta promet: uvedla je nekakšen poletni vikendaški režim zapore cest pri Ilirski Bistrici za dva mejna prehoda s Hrvaško – Jelšane in Novokračine. S tem skuša rešiti nekaj prebivalcev na Bistriškem, ki so že obupali, ker so postali ujetniki turistične eksplozije. Enostavno ni šlo več, niso mogli ne v trgovino ne v službo ne nikamor.

Kako bi lahko rešili cestni problem brez velikih vlaganj v ceste, preberite v nadaljevanju.