Birokracija ubija željo po uspehu

Moje domače okolje v zadnjem obdobju razvnemata dve odpovedani oziroma razveljavljeni športni tekmi. Nogometni klub Rogaška ni smel odigrati tekme v Kopru, košarkarskemu klubu Rogaška pa so razveljavili sicer izgubljeno tekmo z Ilirijo. V obeh primerih je zaplet nastal zaradi prijave igralcev in v obeh primerih bi ga lahko rešili v korist tekme, če bi le prisotni delegat, ki ga je imenovala krovna zveza, opazil nepravilnosti in zahteval, da se odpravijo.