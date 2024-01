Čudeži v praznem kadrovskem bazenu

V nadaljevanju preberite:

Zavod za zaposlovanje je lani največ prostih delovnih mest objavil v dejavnosti izobraževanje. Pred gradbeništvom, predelovalnimi dejavnostmi in zdravstvom. Da kadra v vzgoji in izobraževanju ni, ni nobena slovenska posebnost. A je kljub temu skrb vzbujajoče, da so slovenski učitelji, kot ugotavlja OECD, med najstarejšimi. Združenje ravnateljev piše, da naj bi upokojevanje doseglo vrh leta 2027.

Po njegovih ocenah v vrtcih in šolah že zdaj na strokovnih mestih dela okoli 5000 ljudi, ki za to niso usposobljeni, in upokojenci. Nekaj mest pa je preprosto praznih. Ljudje radi komentirajo delo učiteljev, posebno mikavno je razpravljati o dolgih počitnicah. A te zaposlitve očitno niso tako zelo privlačne, sicer bi se zanje tepli, pa se sploh nihče ne prijavi.