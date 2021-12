Nevarnost zatohlih prostorov

V komentarju lahko preberete:

Omikron, nova varianta virusa sars-cov-2, je med nami. Omikron je bolj nalezljiv, cepiva so manj učinkovita, ljudje, ki so covid-19 že preboleli, niso imuni. Kar je dve leti po začetku pandemije jasno, je, da proti virusu ni čudežnega orožja. Potrebni so številni ukrepi. Podatki švičarskih Zveznih laboratorijev za tehnologijo in znanost o materialih, kažejo, da so učenki, ki se zadržujejo v dobro prezračenih učilnicah, do šestkrat manj dovzetni za okužbo od učencev v zatohlih učilnicah. Zračenje prostorov je eden redkih ukrepov, ki ne posrega v nobeno od ustavnih svoboščin.