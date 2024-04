Pogovorimo se o spodobnosti

V nadaljevanju preberite:

Iz neskončnih globin modrosti in »modrosti« svetovnega spleta se je Slovenije v zadnjih dneh najbolj dotaknil komentar anonimneža, ki je zagrozil s strelskim napadom na eni od šol. Starši so se znašli pred dilemo, kako ravnati. Je grožnja resna ali gre za blodnje enega od številnih zdolgočasenih uporabnikov spleta? Odgovora na to vprašanje starši ne moremo poznati. Lahko pa bi ga pridobila policija, a je namesto tega vodstvom šol ponudila neusklajeno komunikacijo, ki spominja na improvizacijo in ni ravno pomagala pomiriti skrbi staršev.