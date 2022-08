Popolna prevlada formalizmov in igre videzov

V nadaljevanju preberite:

Teze o prihajajočem postzgodovinskem, postpolitičnem in postideološkem obdobju, ki so bile popularne pred tremi desetletji, so bile pozneje demantirane. Dogodki so se kar prehitevali, nova krizna žarišča ter realne in proxy vojne so se pojavljali iz dneva v dan, družbeno vrenje z najrazličnejšimi političnimi in ideološkimi idejami ter domislicami se je stopnjevalo. Danes je družbena atmosfera tako razgreta, kot si je še pred kratkim nismo znali niti predstavljati. Pa vendar se zdi, da teorije z začetka 90. let prejšnjega stoletja niso bile povsem zgrešene, vsaj če termine zgodovinsko, politično in ideološko pojmujemo v klasičnem smislu.