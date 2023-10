»Naprednjakom« v razmislek (2)

Dragi Matevž Krivic, že na začetku svojega pisma z naslovom »Naprednjakom« v razmislek (Delo, 12. oktobra, stran 7) si udaril mimo. Kje pa so »naprednjakinje«? Jih ni, kakor jih ni v nadaljevanju … Govoriš o temeljnih človekovih pravicah, ki naj bi bila po tvojem tudi pravica do splava, kjer potem utemeljuješ, da to ni pravica, ker ni svetovno priznana, da naj bi to »pravico« urejali le zakoni.

Kot veš, nisem pravnica, zato se strinjam, da splav ni »temeljna človekova pravica«. Ne strinjam pa se s tvojo potvorjeno interpretacijo, ki sledi s parodijo na razmere v Sloveniji in na Poljskem in ki nima nobene zveze z razmerami v Sloveniji in z naprednim svetom. In kot sem že rekla, splav ni temeljna slovenska pravica, ampak je temeljna slovenska in svetovna pravica svobodno odločanje o rojstvu otrok!

Seveda, vi moški, ki že stoletja pišete pravne akte in zapisujete »pravice« z neškodljivim gosjim peresom, ki ga je nasledil računalnik, ki že stoletja ukazujete, kako naj človeštvo živi, si ne morete privoščiti starodavne pravice, ki jo je zapisalo škodljivo petelinje pero, sodobno načrtovanje družine in enakopravnost žensk. Zato se na »vprašanja splava« oglašate le moški in, ne bom rekla direktno, ampak preneseno, patriarhalno-klerikalne moške osebe, ki vodite tudi temu ustrezna gibanja in ki uporabljate ženske le kot svoje orodje, kakor je to pozval Janez Pavel II. pred pekinško konferenco: »Ženska je dekla gospodova.« Da, napisala sem gospodova z malo, in ne kot papež z veliko. Pri tem pa je velika razlika, če se spravljaš na protestnike s fizično silo ali pa s simbolno gesto, pri čemer je še bolj zelo vprašljiv namen protestnikov …

Zakaj govorim o vas moških in te s tem naslavljam? Leta 1793 je bila giljotinirana Olympe de Gouges, ki je napisala prvo deklaracijo o ženskih pravicah. Leta 1974 (28. februarja) je bila sprejeta jugoslovanska ustava s pravico o svobodnem odločanju pri rojevanju otrok (191. člen): »Pravica človeka je, da svobodno odloča o rojstvih otrok. Ta pravica se lahko omeji samo iz zdravstvenih razlogov.« (Kot vidiš, je ta pravica na Poljskem zakonsko obrnjena!) Pred petdesetimi leti so to dikcijo enakopravno uveljavile pri pisanju ustave ženske, med njimi danes pozabljena Vida Tomšič. Ampak 17. decembra 1991 smo jo ubranile prav »naprednjakinje« z naprednjaki. Pri tem smo se zavedale, da pravica ni le splav, kontracepcija, ampak tudi možnost zanositve, ki ste nam jo vsem ženskam moški ukinili leta 2003 z zakonom o biomedicinski pomoči pri oploditvi.

Vi, moški, kar pišite zakone, ampak me ženske si vzamemo pravico do splava, ki je samo naša last! Zato moški niti besede več o tem! Končajte! O predsednici pa tokrat prizanesljivo recimo, da ji je spodrsnilo …