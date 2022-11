Odmev na izjemno dobrodelno in smučarsko obarvano prireditev

Kdor je v torek, 15. novembra, v živo ali pred ekranom spremljal dobrodelno smučarsko prireditev Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, ta seveda ni mogel ostati ravnodušen ob vsebinsko bogati in izjemno vodeni prireditvi, kjer je na odru ob izkušenem športnem novinarju Urbanu Laurenčiču kraljevala in blestela Tina Maze. Vsi ljubitelji zimske krajine, zasneženih strmin in raznovrstnega smučanja smo z velikim zanimanjem in vidnim navdušenjem spremljali Tino, ki se je presenetljivo iz vrhunske in svetovno znane alpske smučarke »prelevila« v odlično sovoditeljico dobrodelne prireditve. Kako lahkotno so tekli njeni pogovori s sogovornicami in sogovorniki v italijanskem in angleškem jeziku, je bilo vidno vsakič, ko se je ob njej pojavil ali pojavila vrhunska alpska smučarska ali smučar. Med temi naj omenimo odlično Avstrijko Anno Veith in italijanskega specialista za smuk Kristiana Ghedino ter seveda legendo med smučarskimi trenerji Andreo Massija.

Ob tem pa kratek miselni utrinek. Kdo se ne spominja iskrenja v Tinini smučarski ekipi, ob vseh preživetih dnevih in nočeh pred tekmovanji in po njih, v katerem je Massi kot vodja odigral ključno vlogo. Že takrat smo ljubitelji smučanja vedeli, da je v »zadnji posledici tekmovalec na startu vedno sam«, kot je večkrat dejal in zapisal oče prav tako legendarnega slovenskega alpskega smučarja Roka Petroviča in profesor na fakulteti za šport dr. Krešo Petrović. Čeprav nam je bilo smučanje (in tako je še danes) zelo blizu, pa seveda pobliže nismo mogli spremljati vseh Tininih notranjih bojev in premagovanja mnogih psihičnih in drugih pregrad, ki jih je bilo mogoče premagovati le v timu, ki ga je nadvse uspešno vodil Massi.

Kdo se ne spomni znamenite Tinine skladbe »My way is my decision« (Moja pot je moja odločitev), ki je bila predvajana tudi na prireditvi in je takrat dvigovala njeno samozavest, mobilizirala njeno notranjo energijo in ji vlivala še dodatne moči pred startom na zahtevnih sneženih strminah. Prav ta pesem je še dodatno razkrila njeno bogato notranjost in njene nesporno visoke intelektualne sposobnosti, poleg že s sistematičnim ter zahtevnim trenažnim procesom pridobljenih psihofizičnih, funkcionalnih in specialnih motoričnih sposobnosti. Naj ob tem navedem še misel znanega vrhunskega zagrebškega (kasneje beograjskega) kineziologa in metodologa prof. dr. Konstantina Momirovića, ki nam je študentom podiplomskega magistrskega in doktorskega študija ob obravnavi uspehov ali neuspehov vrhunskih športnikov govoril: »Kolegi, če so vse sposobnosti in druge okoliščine med ekipami ali športniki enake, vedno zmaguje tista ekipa ali tisti športnik, ki deluje na višji intelektualni ravni.«

Od leve proti desni: olimpionik Miro Cerar, Tina Maze in kolesarski šampion Primož Roglič. FOTO VORANC VOGEL/DELO

Vrnimo se k naši prireditvi. Vsebinski moto in temeljni namen dobrodelnega gala večera, kot so ga poimenovali na spletu, je bil zbrati čim več denarja za mlade perspektivne športnike, ki prihajajo iz socialno šibkejših okolij in nimajo možnosti, da bi v svojih sredinah in ob vse zahtevnejšem trenažnem procesu ter pogojih, ki jih diktira sodobno tekmovalno smučanje, kakorkoli napredovali. V dvorani so skrbno načrtovano prireditev spremljali imenitni gosti, med katerimi so bili novoizvoljena predsednica države Nataša Pirc Musar, olimpionik Miro Cerar, ki je imel še dodatno nalogo, predsednik OKS – ZŠZ Bogdan Gabrovec in izjemni vrhunski smučarji Mateja Svet, Bojan Križaj ter nepogrešljivi tedanji vodja slovenskega tekmovalnega smučanja Tone Vogrinec.

Kdor je v zadnjih desetletjih bolj podrobno spremljal razvoj slovenskega alpskega smučanja in poti, na katere starši skupaj s trenerji usmerjajo svoje mlade »nadobudne« smučarke in smučarje, ta seveda ve, kako zahtevna je ta pot. Sicer nisem specialist in smučarski strokovnjak, vendar pa kot dolgoletni smučarski učitelj in spremljevalec smučarskega zorenja otrok in mladih vem, koliko odrekanja, družinskih naprezanj, vsakodnevnih usklajevanj, materialnih in finančnih sredstev ter psihološke oz. motivacijske podpore zahteva sodobno smučanje. V teoriji so nas učili o množici dejavnikov (faktorjev) in tako imenovani »posebni enačbi v vrhunskem športu«, ki v seštevku in v številnih medsebojnih učinkih vplivajo na končni rezultat. Tudi v smučanju. Ta rezultat je lahko slab, povprečen, dober, zelo dober ali pa odličen. Do navdušujočih rezultatov in na smučarski Olimp pridejo ter se povzpnejo le redki. Na koncu te enačbe pred enačajem in doseženim rezultatom pa je postavljen še veliki »error« (napaka), kamor spada vse tisto, česar ni mogoče v karieri slehernega vrhunskega športnika pojasniti. Naj bo ta kratki »strokovni« razmislek le majhno pojasnilo, kako je danes zahtevna, raznolika in večrazsežnostna problematika sodobnega alpskega smučanja in kaj vse čaka mlade alpske smučarke in smučarje, ki bi radi šli po poti mlade šolarke in že takrat izjemne Korošice Tine Maze.

Na letošnji dobrodelni prireditvi je bilo vse skladno. Ob znanih posnetkih vrhunskih Tininih uspehov in posnetkov njenega družinskega življenja je pomembno vlogo odigral tudi predsednik Fundacije za podporo mladim športnikom iz socialno šibkih okolij in v telovadnih (gimnastičnih) okoljih svetovno znani olimpionik Miro Cerar. Povedal je, da fundacija, ki je bila osnovana aprila 2015, razdeljuje zbrana sredstva za dve kategoriji mladih športnikov, in sicer za mlajše v starosti od 14 do 18 let in nekoliko starejše od 18 do 23 let. Mladi športniki so namreč v tem starostnem obdobju že vključeni v resne tekmovalne sisteme, na tej osnovi pa je že možno ugotavljati nadarjenost mladenk in mladeničev, ki v nadaljevanju trenažnega procesa in tekmovanj obetajo dobre rezultate.

Tina je ob zbranih finančnih sredstvih kot ambasadorka fundacije predala »štafetno palico« vrhunskemu kolesarju Primožu Rogliču, s čimer naj bi se humano poslanstvo dobrodelne akcije uspešno nadaljevalo. Mladim in perspektivnim športnikom naj se z zbranim denarjem tako še naprej jasnijo obzorja, Slovenija pa je lahko ponosna (naj bo še slovenska politika) na naše izjemne vrhunske športnike, med katerimi slovensko zastavo ponosno in visoko nosi prav Tina. Dobrodelni večer, ki je bil posvečen tudi njej, je v celoti dosegel svoj namen.