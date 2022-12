Iz pisma v. d. generalnega direktorja Policije sledi, da naj bi premier pritiskal nanj v zvezi s kadrovanjem na policiji. To vsekakor ni najbolj primerno, ker je to bolj naloga ministra za notranje zadeve, me pa veseli, da ni govor o pritiskih na delo in ukrepanje te institucije. To pa bi me skrbelo. Pri tem se čudim, da se je gospod Lindav službeno srečeval z osebami, ki naj ne bi imele pristojnosti za takšne pogovore. Česa takšnega v službenih kontaktih jaz ne počnem.

Na ministrico za notranje zadeve naj bi premier prav tako pritiskal glede kadrovanja. Funkcija ministra za notranje zadeve je politična funkcija, kjer so »politični« pritiski samoumevni, prej običajni kot ne. Minister oziroma ministrica ne predstavlja Policije, torej pritisk nanjo ne pomeni pritiska na Policijo. V gospodarski družbi, s katero bi vlado lahko primerjali, področni direktorji vodijo samostojno politiko, skladno z usmeritvami uprave in navodili generalnega direktorja. Minister za notranje zadeve vodi in uresničuje naloge ministrstva, skladno z usmeritvami in politiko vlade, vse skupaj pa ob spoštovanju ustave in zakonodaje. Delo opravlja samostojno, ob nujnem upoštevanju smernic svojega nadrejenega, v tem primeru premiera. V gospodarskih družbah področni vodje običajno ne razglašajo javno in v medijih svojih nesoglasij z navodili direktorja. Sam podobno razmišljam tudi o komunikaciji med vladnimi strukturami. Ni ravno primerno niti potrebno pravzaprav interne zadeve vlade obelodanjati in mogoče po nepotrebnem vznemirjati javnost.

V svojem imenu naslavljam tudi prošnjo na medije. Z vsakokratno vlado se prek medijev volivci ukvarjamo pred, med in po volitvah, pa še vsa leta do naslednjih volitev. Res se mi ne zdi potrebno, da se dnevno ukvarjamo z vsako potezo ali komentarjem vladnega delovanja. Politika si je že pred časom prisvojila pristojnosti odločanja o celokupnem dogajanju v državi, gotovo pa obstajajo številne problematike, ki tarejo državljane v teh čudnih, razburkanih časih in o katerih bi bilo vredno pisati.