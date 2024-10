Vrste in pomanjkanje zdravnikov – kdo je v resnici kriv? (3)

Odgovor Zdravniške zbornice Slovenije (Delo, 17. oktobra, stran 7) na moj komentar pod zgornjim naslovom namerno preusmerja pozornost od dejanskega problema – njenega neizvajanja sprejete zakonodaje.

Moja trditev o odgovornosti Zdravniške zbornice Slovenije temelji na zakonu o zdravniški službi, ki je za zdravnike lex specialis. Ni res, da zdravniška zbornica nima vpliva na koncesije. Določba 9. člena omenjenega zakona namreč določa, da Zdravniška zbornica Slovenije daje mnenja k podeljevanju koncesij zasebnim zdravnikom. Vsebina te določbe ima v razvitih pravnih sistemih v ozadju soodgovornost samoregulativne organizacije za nemoteno delovanje dejavnosti znotraj obstoječih zakonskih okvirjev.

Določba 69. člena omenjenega zakona določa, da Zdravniška zbornica Slovenije skrbi za izpolnjevanje zdravniških dolžnosti. S tem je bila odgovornost za izvedbo zdravniške službe v zadostnem obsegu in kakovosti prenesena na omenjeno zbornico. Gre za prepis iz tujih ureditev. Zdravniška zbornica Slovenije je tista, ki mora poskrbeti, da znotraj članstva in z lastno samoregulativno politiko zagotovi nemoteno izpolnjevanje zdravniških dolžnosti. Torej država zagotavlja izvajanje javne zdravstvene službe, Zdravniška zbornica Slovenije pa mora zagotavljati izvajanje zdravniške službe znotraj zdravstvene dejavnosti. Tukaj nimata ne država in ne Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS9 nikakršne odgovornosti.

Omenjeni zakon v določbi 40. člena za zasebne zdravnike (tržne ali koncesionarje) določanje nasledstva prepušča samemu zasebniku oz. Zdravniški zbornici Slovenije (ti morajo določiti prevzemnika, koncedent pa lahko odloči drugače). Res je, da določba 71. člena našteva naloge in javna pooblastila zbornice. Ni pa nujno, da omenjeni člen dejansko povzema vsa javna pooblastila. Zdravniška zbornica ima namreč tudi javno pooblastilo izdaje izvirnih samoregulativnih splošnih aktov, saj gre za kvazi nevladno organizacijo (v to kategorijo so namreč uvrščene poklicne zbornice). Omenjena zbornica ima tudi javno pooblastilo vodenja postopka, v katerem lahko izreče najhujšo sankcijo – odvzem licence in s tem nemožnost opravljanja poklica.

Lahko se zgolj retorično vprašam, zakaj Zdravniška zbornica Slovenije ne izvaja zakona, ki ga je sama želela. Hic Rhodus, hic salta.