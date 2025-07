Le dan po dokončni potrditvi zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ) v državnem zboru koalicija nasprotnikov njegove uveljavitve napenja mišice in napoveduje, da nas bo še letos vnovič poslala na volišča, da se o njem odločimo.

Kot da zmaga podpornikov zakona na posvetovalnem referendumu za deset odstotnih točk ni bila dovolj prepričljiva in ne bi potrdila izidov vseh javnomnenjskih raziskav o tem vprašanju v Sloveniji v zadnjih desetih letih. Kot da ne bi imeli za seboj že več kot šest let javne razprave o tem vprašanju. Rezultat teh razprav je po ugotovitvah najuglednejše slovenske javnomnenjske raziskave Slovensko javno mnenje, da je velika večina respondentov že jasno opredeljena: večina za, manjšina proti. Kot da v sprejeto zakonsko besedilo ne bi vnesli nekaterih pomembnih pripomb njegovih nasprotnikov – evtanazija, ki je tako motila nekatere, je iz besedila umaknjena, a ti, ki so ji prej tako živo nasprotovali, zdaj njenega umika sploh ne opazijo ... Kot da po Švici, Belgiji, Nizozemski, Luksemburgu, Španiji, Portugalski in Avstriji na pot uzakonitve pravice do izbire ob koncu življenja v zadnjem letu dni ne bi stopili tudi Francija, Združeno kraljestvo, Italija ... Kot da bi pozabili na podporo paliativni oskrbi in davkoplačevalski denar raje zapravljajo za nekaj, o čemer smo že odločali.

Zakaj nasprotniki poskušajo ustaviti ZPPKŽ še z zakonodajnim referendumom?

En možni odgovor se glasi, da je ZPPKŽ, ki že dolgo uveljavljeno pravico do izbire glede neželene nosečnosti uzakonja tudi glede konca življenja, trn v peti tistim, ki si želijo še naprej vsem zapovedovati dolžnost, da naj živijo do naravne smrti, tudi če je njihovo življenje eno samo hudo trpljenje. Ta zakon je ključna postavka v ideološkem spopadu med demokracijo in avtokracijo, ki ga nasprotniki zakona nikakor nočejo izgubiti. Kako zelo pomemben je, dokazujejo podtikanja, ki jih uporabljajo že v poimenovanju »Proti zastrupitvam bolnih in starejših«.

Drugi odgovor se glasi, da je to nagajanje hkrati orodje, ki služi še nečemu drugemu. Z odlaganjem konca postopka o ZPPKŽ v resnici želijo preprečiti sprejetje vrste zakonov o zdravstveni dejavnosti, ki že pripravljeni čakajo, da bi bili vloženi v postopek, vendar to po poslovniku ni mogoče, dokler zakoni, ki urejajo isto materijo, svoje parlamentarne poti niso v celoti zaključili. Razpis referenduma bi tako odložil ali celo preprečil sprejetje nekaterih zakonov o zdravstvu. Upajo, da bi na ta način lahko poudarjali, da je zdravstvena reforma, ki jo je ta vlada obljubila, ostala v povojih in je namesto nje ponujena le pomoč pri samousmrtitvi.

Oba razloga za nasprotovanje se ne izključujeta, temveč se dopolnjujeta. V društvu Srebrna nit bomo še naprej zagovarjali demokracijo, dostojanstvo in pravico do svobodne izbire. Prepričani smo, da bodo volivke in volivci, ki jih nasprotniki ZPPKŽ odkrito podcenjujejo in se tudi norčujejo iz njihove že sprejete odločitve, na referendumu pokazali svojo voljo in zakon potrdili.

***

Mag. Irena Žagar, Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost.