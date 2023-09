Deželo sinov orlov je treba odkrivati počasi, z užitkom

V nadaljevanju preberite:

Evropski Maldivi, rajske plaže, nizke cene, prijazni ljudje, čudovita hrana, skratka, varna, zanimiva in lepa dežela – takšni in podobni opisi so nas izzvali, da si ustvarimo svojo sliko o Albaniji, nekoč povsem zaprti in nedostopni deželi sinov orla in tisočev bunkerjev. Poletni potep od Tirane na severu do Butrinta na skrajnem jugu in nazaj prek Gjirokastre, Berata in Kruje do Skadra nas ni razočaral, čeprav nismo bili na lovu za rajskimi plažami in nizkimi cenami.

Po Albaniji ne gre hiteti, deželo je treba odkrivati počasi, z užitkom. Kaj je torej v tej nekoč nepredušni državi počasi in z užitkom odkrivala Helena Kocmur?