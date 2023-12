Dogodivščina globoko pod površjem

V nadaljevanju preberite:

Med drugo svetovno vojno so v podzemlju pod gorenjsko prestolnico zgradili več rovov in prebivalci mesta so jih uporabljali kot zaklonišča. Po drugi svetovni vojni so bili zapuščeni, v njih so gojili šampinjone in odlagali smeti. Za krajši čas so postali aktualni med osamosvojitveno vojno, ko je civilna zaščita uredila vhode in obnovila električno razsvetljavo. Od leta 2008 so odprti za javnost. Postali so mestna znamenitost in prava turistična atrakcija.