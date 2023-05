Na ekranih primanjkuje prizorov gejevske intime

V nadaljevanju preberite:

»V predstavi je veliko komičnih elementov, hkrati pa je izjemno pretresljiva in odpira več pomembnih vprašanj na globalni ravni,« je o kultni drami Tonyja Kushnerja Angeli v Ameriki, ki je v sredo v režiji Ivice Buljana doživela slovensko premiero na odru Mini teatra, razmišljal Domen Valič. Priljubljeni igralec in televizijski voditelj je za Nedelo povedal tudi, kje vidi vzporednice med epidemijo aidsa, ki jo tematizira predstava, in koronavirusa, zakaj možnost izbire pogosto začnemo ceniti šele, ko je prepozno, in zakaj slovenska komercialna produkcija LGBT+ vsebine obravnava tako površno.