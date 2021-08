Matjaž Krivic: Sem optimist, a ne glede naše prihodnosti

V članku preberite:

»Fotografija je moja strast in užitek, pomeni mi vse in sploh si ne znam predstavljati, da bi moral delati karkoli drugega. Fotografiram že vse življenje in zadovoljen sem, da mi uspeva delati točno to, kar hočem, ter od tega živeti, in zato imam res srečo,« pravi Matjaž Krivic, priznano ime slovenske fotografije, ki že več kot 25 let odkriva svet v svojem značilnem fotografskem slogu, ki mu je prinesel veliko prestižnih nagrad in objav v pomembnih svetovnih medijih. Predstavlja oddaljene dele sveta, približuje zgodbe ljudi, v zadnjem času pa se s svojimi projekti vse bolj dotika okoljskih vprašanj. Lani sta z novinarjem Boštjanom Videmškom, s katerim zadnja leta tesno sodelujeta, izdala knjigo Plan B o pionirjih boja s podnebno krizo in zanjo prejela vrsto nagrad.