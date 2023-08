Megan Rapinoe: Nepopustljiva na zelenici in v življenju

V članku preberite:

Danes se je na stadionu v Sydneyju končalo 9. svetovno prvenstvo v nogometu za ženske. Dosedanje prvakinje Američanke so se morale nepričakovano zgodaj posloviti od tekmovanj, a s štirimi osvojenimi naslovi prvakinj še vedno držijo rekord. Upale so na tretjo zaporedno zmago, tudi zato, ker je bilo to zadnje prvenstvo za njihovo kapetanko Megan Rapinoe, ki jo zaradi pokončne drže mnogi spoštujejo tudi zunaj zelenic. Nogometašica ima v lasti tudi dve medalji z olimpijskih iger. Prvo, in to zlato, je z ameriško reprezentanco osvojila leta 2012 v Londonu, pred tremi leti pa se je z olimpijskih iger v Tokiu domov vrnila z bronom.