Najbolj nevarna deklica na svetu

Njegovi biografi namreč navajajo različna leta njegovega rojstva, vendar vsi nekako nihajo med leti 1982, 1983 in 1984. Dejstvo pa je, da tisti, ki so najbolje obveščeni, kot dan njegovega rojstva dosledno omenjajo 8. januar 1984. Ker v uradnem življenjepisu ni nobenega podatka o tem, kje in kdaj je bil rojen severnokorejski voditelj, bomo verjeli poznavalcem, kot je Ankita Pande, ki v sijajni knjigi Kim Džong Un in bomba trdi, da letos vstopa v peto desetletje.