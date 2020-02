Partija nad virusom

Zhou Jingzhuang je na svojem delovnem mestu vsak dan pred 6. uro zjutraj. V vasi živi samo 15 družin, a so štiri med novoletnimi prazniki potovale v Hubei. Ostareli zdravnik zdaj skrbno spremlja, ali se bodo pri njih pojavili simptomi okužbe.Dvakrat na dan, dopoldne in popoldne, jim izmeri temperaturo, posluša pljuča in pregleduje oči. Ko ga sinovi opozarjajo, da bi moral bolj skrbeti za svoje zdravje, jim jezno odgovori: »Jaz sem član partije.«Zhou Jingzhuang je bil svoj čas t.i. bosonogi zdravnik in zdaj, ko se mu zdi, da je zdravstvo tik pred zlomom, se je odločil spet prevzeti to vlogo. Če bi ga vprašali, bi vam zagotovo ...