Poroka bo za druge, midva sva se že zaobljubila drug drugemu

V nadaljevanju preberite:

Urška Žigart in Tadej Pogačar sta se spoznala, ko sta kot nadobudna člana ljubljanskega Roga poganjala pedala po istrskih cestah. Odtlej se njuni življenji še bolj vrtita okoli koles, ki ju hkrati združujejo in razdružujejo. Zanju je to služba, ki nemalokrat vsakega vleče na svoj konec Evrope ali sveta. V teh dneh pa ju je skupaj popeljala na Sierro Nevado, kjer gradita temelje za še eno izjemno sezono, o slovenski športni poroki leta pa za zdaj ne razmišljata.