Skoraj cesarstvo, več kot cesarstvo

Če primerjamo evropske in azijske monarhe, sta med njimi dva, med katerima je mogoče opaziti največ podobnosti. To sta pokojna britanska kraljica Elizabeta II. in oboževani tajski kralj Bumibol Aduljadedž oziroma Rama IX., ki je do leta 2016, ko je preminil v svojem 89. letu, vladal polnih sedem deset­letij in 126 dni.

Elizabeta bi ta rekord presegla junija letos, a med njo in Bumibolom ni bilo zavisti. Bila sta skoraj vrst­nika (tajski monarh je bil samo dve leti mlajši) in tesna prijatelja, če je kaj takšnega sploh mogoče v kral­jevskem svetu, polnem obredov in dis­ciplinirane nevtralnosti. Med srečanji sta drug drugemu poklanjala nasmehe in se sklicevala na tradicionalne odnose med dvema kraljevima družinama, glede na to, da sta že kraljica Viktorija in kralj Rama IV. Mongkut, torej Elizabetina praprababica in Bumibolov praded, vzdrževala redno korespondenco in gojila prijateljstvo.