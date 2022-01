Veliki letni horoskop 2022

Leto 2021 je bilo leto Saturna, planeta, ki predstavlja res­nost, doslednost, natančnost in disciplino, a tudi frustracije in omejitve. Prihajajoče 2022 bo leto Jupitra, planeta, ki razsvetljuje tudi najtemnejše kotičke in podarja upanje na lepšo prihodnost.

Jupiter je planet rasti, sreče, optimizma in vere, ki nam pomaga, da v življenju najdemo globlji smisel, hkrati pa smo lahko zaradi njegovega vpliva nagnjeni k pretiravanju in samopomilovanju. Kitajsko novo leto se bo začelo prvega februarja. Leto 2022 bo leto tigra, ki je simbol moči, poguma in pregan­janja zla.

OVEN (21. 3.–20. 4.)

Charlie Chaplin, 16. 4. 1889 FOTO: Dokumentacija Dela

LJUBEZEN: Prva polovica leta prinaša velike spremembe. Če si doslej niste priznali, da niste imuni na nekoga v svoji bližini, s komer preživljate veliko časa, si kmalu preprosto ne boste več mogli zatiskati oči. Simpatija bo dala vedeti, da razmišlja podobno kot vi, jasne odgovore pa bo pričakovala najpozneje do vašega rojstnega dneva.

Mnogi si boste prisil­jeni priznati, da vas razmerje, v katerem ste, ne osrečuje več, do meseca ljubezni pa boste že vedeli, ali imate dovolj poguma za nove začetke. Poletje bo minilo v preobilici dela, jesen pa bo spet strastna, pri nekaterih ovnih tudi v znamenju večnih zaobljub ali novic o naraščaju.

DELO: Leto pred vami je zelo pomembno za poklicno napredovanje in izboljšanje gmotnega položaja, posebno od 10. maja, ko boste v svojem znamenju gostili Jupiter, planet sreče in blaginje. V preteklosti se vam je dostikrat zdelo, da vas ne cenijo dovolj, zdaj pa bo večletni trud poplačan. Rek, da pazi, česa si želiš, bo še kako veljal.

V poletnih mesecih boste zaradi prezaposlenosti na robu izgorelosti, zaradi odgovornosti, ki bo na vaših ramenih, pa boste občasno tudi tesnobni. Šele od novembra boste lahko uživali v sadovih svojega dela in sproščeno zadihali. Naučite se, da vsega ne morete opraviti sami, in bolj zaupajte sodelavcem.

ZDRAVJE: Konjunkcija Saturna in Merkurja bo vse tja do marca povzročala manjše zdrav­stvene zaplete. Ne bo nevarno, bo pa nadležno. Po hektičnem vsakdanu vas bo najbolj sprostil mir in na kožo vam bodo pisani individualni športi. Posledice dolgotrajnega sedenja bo najbolje ublažila voda. Jeseni sprejmite vabilo na preventivni pregled.

BIK (21. 4.–20. 5.)

Katharine Hepburn, 12. 5. 1907 FOTO: Reuters

LJUBEZEN: Prvi meseci leta bodo v ljubezni minili v opuščanju škodljivih vzorcev in oseb, ki ste jih prerasli. Kakšen razhod je lahko tudi zelo boleč, toda s podporo bližnjih si boste opomogli prej, kot bi pričakovali. Konec maja, ko boste v svojem znamenju gostili vladarico Venero, boste izredno privlačni za druge. Prosilcev vam ne bo manjkalo, toda poleti vam bosta svoboda in neodvisnost zelo ustrezali, do jeseni pa boste dobro ločili zrnje od plev in pripravljeni se boste resno vezati.

Ljubezen boste našli na nenavadnem kraju in prisiljeni boste ugrizniti v zarečeni kruh, toda ko boste konec leta potegnili črto, si boste morali priznati, da je bilo vredno. Bike, ki načrtujejo naraščaj, lepe novice čakajo v drugi polovici leta.

DELO: Venera in Mars vas bosta od sredine marca radodarno podpirala pri ambicioznih načrtih, ki jih boste začinili z inovativnim razmišljanjem. Konec maja vas lahko nekoliko upočasni retrogradni Merkur v vašem znamenju, poleti pa boste biki, ki s službo niste zadovoljni, dobili izredno mikavno ponudbo.

Do jeseni boste tehtali pluse in minuse in se pravilno odločili. Biki na vodstvenih položajih lahko imate konec leta težave zaradi nepripravljenosti na kompromise. Konkurenca vas bo prisilila k hitremu ukrepanju, toda rešil vas bo nezgrešljiv finančni instinkt.

ZDRAVJE: Telo vam bo že kmalu po novem letu izstavilo račun za pretekle napake. Ne posegajte po skrajnih ukrepih, ker pri njih ne boste vztrajali. Raje se odločite za nežno, a redno rekreacijo, pri hrani in pijači pa bodite zmerni. Pri ukvarjanju z zimskimi športi naj bo previdnost na prvem mestu, v poletnih mesecih pa se s potrpežljivostjo oborožite v prometu.

DVOJČKA (21. 5.–20. 6.)

John Fitzgerald Kennedy, 29. 5. 1917 FOTO: Dokumentacija Dela

LJUBEZEN: Do konca januarja bodo razmerja na majavih temeljih. Spraševali se boste, kaj sploh hočete in ali lahko to najdete v trenutni zvezi. Do srede februarja se bodo stvari razjasnile. Mars in Venera vas bosta od junija naprej gnala v objem avantur in neobičajnih ljudi, ki jih boste znali omrežiti z besedami.

Oktobra vam bo pot prekrižal nekdo, ki vam bo kos, in izgubili boste tla pod nogami. Njegova poznanstva in nasveti vam bodo v pomoč pri kariernem napredovanju. Dvojčki, ki živite družinsko življenje, se boste več ukvarjali z naraščajem. Podmladek vam bo sive lase povzročal ob koncu šolskega leta, ko bo vaše potrpljenje na resni preizkušnji.

DELO: Jupiter v 10. hiši bo že v prvih dneh leta dal krila vašim idejam in visokoletečim načrtom. Trdo delo se vam bo še pred pomladjo bogato obrestovalo. Retrogradni Merkur v dvojčkih vam bo sredi maja dal vet­ra in do oktobra boste stopicali na mestu. Na novo boste morali razmisliti o načinu dela in morebitnih rešitvah.

Konec oktobra vas bo retrogradni Mars v vašem znamenju soočil z vprašanjem, za čim se sploh ženete. Tistim, ki ne bodo imeli jasnega odgovora, bo precej usahnila motivacija. Pred koncem leta vas lahko doleti mikavna ponudba, povezana s tujino. Ne ustrašite se izziva, vendar se prej pošteno pogovorite z družinskimi člani, saj bo vaša odločitev vplivala tudi nanje.

ZDRAVJE: Kar nekaj težav se vam bo nakopičilo, če preventivi doslej niste namenjali nobene pozornosti. Predvsem z očmi in prebavili bi lahko šlo kaj narobe, zaradi službenih težav pa se vas lahko loti tudi nespečnost. Narava bo najboljše zdravilo.

RAK (21. 6.–22. 7.)

Frida Kahlo, 6. 7. 1907 FOTO: Dokumentacija Dela

LJUBEZEN: Zaradi retrogradne Venere v vašem znamenju se boste vse do konca januarja ukvarjali z nerešenimi konflikti, kar bo priložnost za odpuščanje in za to, da končno zahtevate, kar si zaslužite. Mars bo sredi februarja v razmerje pripeljal strast in romantiko, samski pa se lahko v tem obdobju brezglavo zaljubite.

Pozno spomladi se boste zaradi pretirane muhavosti zapletali v nepotrebne spore. Idealno bi bilo, da si nekaj dni vzamete samo zase in razmislite o svojih pričakovanjih. Jeseni bodo usodna srečanja s predstavniki zemeljskih znamenj. Da boste dosegli cilj, ne boste izbirali sredstev. Vezani raki boste s partnerjevo pomočjo izpeljali pomemben projekt. Kompromisi vaju bodo še dodatno povezali.

DELO: Na začetku leta vam v službi ne bo šlo gladko. Zdelo se vam bo, da nihče ne ceni vašega truda, in morda boste celo razmišljali o menjavi delovnega okolja. Partner bo blestel, vam pa se bo zdelo, da stopicate v njegovi senci, kar bi mu podzavestno lahko zelo zamerili.

Sredi maja bo prišlo zasluženo priznanje, tudi v obliki zajetno višje plače. Blesteli boste v komunikaciji, pred občinstvom, zelo spretni boste tudi pri pogajanjih. Poleti boste znali malo izpreči in si nabrati novih moči, jeseni pa vas lahko doleti grdo razočaranje, ko boste ugotovili, da nekdo, za kogar bi dali roko v ogenj, rovari proti vam. Maščevanje bo kruto, a sladko.

ZDRAVJE: Ko vse ne bo teklo gladko, boste psihično precej občutljivi. Če čutite, da vam stvari uhajajo iz rok, poiščite strokovno pomoč. Vsekakor vam bo koristilo, če se z železno disciplino lotite vadbe, namesto da se vdajate samopomilovanju.

LEV (23. 7.–22. 8.)

Alfred Hitchcock, 13. 8. 1899 FOTO: Dokumentacija Dela

LJUBEZEN: Samskim levom omejitve in januarski prazni tek še malo ne bodo po volji. Nasmešek na ustnice vam bo 16. februarja zvabila polna luna v vašem znamenju, ki bo dodobra razburkala strasti. V neposredni bližini boste kar naenkrat začeli opažati nadvse privlačne primerke, na resni preizkušnji se lahko znajde tudi zakonska zvestoba.

Čari nove simpatije vam bodo zmešali glavo in do poletja boste kar lebdeli nad tlemi. Sonce v vašem znamenju vam bo izstavilo račun za morebitne nepremišljenosti. Nekateri se boste bridko kesali, spet drugi boste obžalovali edino to, da ste tako dolgo čakali. Zadnja tret­jina leta bo precej bolj umirjena. Posvetili se boste praktičnim izzivom življenja v dvoje.

DELO: Zaradi Saturna v svobodomiselnem vodnarju boste razmišljali zunaj okvirov in sposobni boste resnično velikih stvari. V pehanju za velikim prebojem lahko spregledate tisoč majhnih zmag, ki jih je vredno proslaviti. Ravnajte se po načelu, da ni pomemben cilj, ampak pot. Naj ta ne bo posuta s trupli sovražnikov.

Konec aprila se boste ozirali za boljšimi možnostmi. Zaradi sanjavega Neptuna v znamenju rib vas bo mestoma pestila za vas neznačilna neodločnost. Pravi preboj prihaja julija in avgusta, ko boste v svojem znamenju gostili Sonce. Takrat bo meja samo nebo, a ne pozabite tistih, ki so vam pomagali na poti do tja, sicer se vam lahko prav kmalu grdo maščuje.

ZDRAVJE: Pogled na tehtnico vas bo v kombinaciji s prirojeno nečimrnostjo kmalu po novem letu napotil v najbližji fitnes, a vnema bo popustila, preden bo skopnel sneg. Poskušajte se prehranjevati bolj zdravo in preverite, kako je s holesterolom.

DEVICA (23. 8.–22. 9.)

Greta Garbo, 18. 9. 1905 FOTO: Dokumentacija Dela

LJUBEZEN: Neptun, planet iluzij in intuicije, bo vse leto v znamenju rib, znamenju, ki mu vlada. Samske device se prepustite intuiciji, četudi vam ves svet poskuša dopovedati drugače. To je za logično in analitično bitje, kot ste vi, skoraj misija nemogoče, toda bogato boste poplačani, če si drznete.

Mesec ljubezni bo v vaše življenje prinesel nekoga iz pretek­losti, a že pred koncem poletja se boste v solzah spominjali, zakaj ni delovalo že prvič. Mnogo bolj obetavno bo srečanje, ki vas čaka konec oktobra ali v začetku novembra, ko boste pozabili na norme, pravila in omejitve in se preprosto predali življenju v vsej njegovi lepoti.

DELO: Mlada luna v februarju, ki bo v znamenju vodnarja, vas bo napolnila z nežno energijo in omehčala vašo strogost. Presenečeni boste spoznali, da se nežnejši prijemi v krutem poslovnem svetu odlično obnesejo, in še pred aprilom boste nizali neslutene uspehe.

Ponujeno napredovanje vas bo pred poletjem spravilo v zadrego, ker bo pomenilo precejšen izziv za usklajevanje vseh življenjskih področij. Vezane device boste morale karte položiti na mizo. September lahko na delovnem mestu prinese povišane tone, ker se boste začeli v svojih željah in pričakovan­jih bistveno razhajati. Ozirati se boste začeli drugam, pri čemer se bo pomoč prijateljev in znancev izkazala za neprecenljivo.

ZDRAVJE: Največ, kar si lahko v letu, ki je pred vami, podarite, je, da prenehate biti tako strogi do sebe. Že res, da ste v vrhunski formi in urejeni do zadnje podrobnosti, toda ali znate odgovoriti, kdaj ste se nazadnje do solz nasmejali?

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)

Oscar Wilde, 16. 10. 1854 FOTO: Dokumentacija Dela

LJUBEZEN: Zaradi svoje miroljubne narave ste v ljubezni pripravljeni na številne kompromise, samo da se izognete konfliktom. V prihajajočem letu boste na tej poti vztrajali le, če ne bodo pri tem preveč trpeli vaše želje, poželenje in potrebe. Drugače lahko pomlad prinese konec dolgotrajnih razmerij. Retrogradna Venera v resnem kozorogu vas bo na začetku leta silila v razmislek o romantičnih željah in pričakovanjih.

Ujeli se boste, da veliko razmišljate o nekom iz preteklosti. Nikoli ni prepozno za nov začetek, kot tudi ni za to, da odpustite in se premaknete z mrtve točke. V začetku marca boste začeli častiti neodvisnost, privlačili pa vas bodo ljudje, ki jih nikakor ne bi mogli opisati kot svojo tipično izbiro.

Presenetljivo bo takšno razmerje lahko izredno uspešno in dolgotrajno. Jesen bo čustveno bolj umirjena. Tehtnicam, ki imate družino, bodo skrbi aprila in oktobra povzročali potomci ali starejši sorodniki.

DELO: Čas je, da izstopite iz svoje cone udob­ja in terjate tisto, kar vam pripada. Spomladi bo v zraku veliko izjemnih priložnosti, ravnati pa se bo treba po načelu, da kdor prej pride, prej melje. Maja, ko bo Sonce vstopilo v znamenje dvojčkov, boste z diplomatskimi spretnostmi prišli veliko dlje kot z agresijo.

Obeta se vam službena pot v tujino, kjer boste znali združiti prijetno s koristnim. Po poletnem predahu se lahko vaše podjetje znajde v težavah. Ohranite mirne živce in pomislite na pretekle izkušnje, tako boste našli rešitev.

ZDRAVJE: Nikar ne pometajte čustev pod preprogo, sicer bodo nekoč nenadzorovano izbruhnila na dan. Če se počutite slabo, spregovorite, če vas pestijo težave, pa ne odlašajte z obiskom pri zdravniku. Blagodejna bo bližina narave, pa tudi joga in meditacija sta odlični orodji za premagovanje stresa.

ŠKORPIJON (24. 10.–22. 11.)

Marie Curie, 7. 11. 1867 FOTO: Dokumentacija Dela

LJUBEZEN: Ste izredno čustveni in v ljubezni niste nagnjeni k igračkanju. Ko se za nekoga ogrejete, lahko to meji na obsedenost. Po drugi strani imate močno voljo in ste izredno neodvisni. Nobenih težav nimate s samskim življenjem, veliko ljubše vam je od vztrajanja v nesrečnem razmerju.

Mars, vaš mogočni sovladar, začenja leto v znamenju strelca. Njegov vpliv vas bo izbezal iz lupine in zvabil v pustolovščine, na katere sicer ne bi niti pomislili. Privlačili vas bodo svobodomiselni ljudje odprtega duha. Konec maja in v začetku junija boste zaradi Marsa v ovnu bolj spontani in pripravljeni prevzeti pobudo.

Močno se boste ogreli za nekoga, a sredi poletne vročine vam bo pot prekrižala oseba iz preteklosti in znašli se boste na razpotju. V jesenskih mesecih boste spet bolj podobni sami sebi in končno si boste na jasnem, kaj hočete.

DELO: Za mnoge škorpijone je bilo leto, ki se je izteklo, poslovno turbulentno. Razmere se bodo nekoliko umirile, a največja napaka bi bila zaspati na lovorikah. Okoliščine bodo od vas terjale, da ste nenehno na preži, vaš kruh bo trdo prigaran, toda Pluton, ki bo vse leto v znamenju ambicioznega kozoroga, vas bo gnal za dosežki.

Najuspeš­nejši boste od poznega oktobra do poznega novembra, ko boste v svojem znamenju gostili Sonce. Takrat se lahko nadejate velikih uspehov.

ZDRAVJE: Precej ste se disciplinirali, se posvečali športu in pazili, kaj se znajde na vašem krožniku. Zdaj je čas, da se posvetite še svojemu duševnemu zdravju. Preteklo leto je bilo psihično izjemno zahtevno in ravnovesje boste ohranili le, če boste našli ustrezne ventile za sproščanje odvečne napetosti.

STRELEC (23. 11.–21. 12.)

Winston Churchill, 30. 11. 1874 FOTO: Dokumentacija Dela

LJUBEZEN: Samski strelci bodite pozorni na 12. februar in 12. marec. To bo čas zanimivih novih srečanj in vročih ljubezenskih sestankov. Sredi leta boste rahlo zdolgočaseni. Tisti v resnih razmerjih pazite, da dolgčasa ne zamešate s pomanjkanjem ljubezni. Zadišala vam bo sosedova, na videz bolj zelena trava, kar bi lahko imelo še pred jesenjo uničujoče posledice. Dobro razmislite, kaj vse je na kocki.

Tiste, ki boste v jesen zakorakali samski, lahko Kupidova puščica močno zadene oktobra. Ne bo šlo gladko in morali boste skleniti številne kompromise, toda čutili boste, da je vredno. Strelke, ki hrepenite po naraščaju, bo lepa novica presenetila tik pred koncem leta, ko bo tudi čas za večne zaobljube in večje skupne projekte, obnove in nakupe.

DELO: V zimskih mesecih vam bo rutina močno presedala. Ozirali se boste za novimi priložnostni, marsikoga pa lahko premami ponudba iz tujine. Previdno, ni vse zlato, kar se sveti. Pred dokončno odločitvijo zberite čim več informacij, da se ne boste čez čas tolkli po glavi. Poleti se boste na delovnem mestu znašli na levi nogi, kar utegnete drago plačati.

Do sredine septembra boste ujeli pravi ritem. Krasile vas bodo izvirne zamisli, ki jih bodo nadrejeni znali ceniti. Druga polovica novembra bo pravi čas za pogovore o višji plači, še pred koncem leta pa vas bo razveselil nepričakovan finančni priliv, ki vam bo omogočil izpolnitev velike želje.

ZDRAVJE: Razmere, ki jih je povzročila pandemija, vam resnično niso pisane na kožo. Hrepenite po širnih obzorjih, če ste predolgo na mestu, pa se počutite ujete. Za svoje dobro počutje boste največ naredili s potovanjem v daljne dežele, a ne pozabite na previdnost.

KOZOROG (22. 12.–19. 1.)

Marlene Dietrich, 27. 12. 1901 FOTO: Dokumentacija Dela

LJUBEZEN: Samski kozorogi ste se, tudi zaradi zunanjih okoliščin, kar nekako vdali v usodo in se zavili v plašč zagrenjenosti. Prebujanje pomladi bo predramilo tudi vaše čute, usodno srečanje s predstavnikom vod­nega znamenja pa vas čaka na zelo neobičajnem kraju.

Sprva se vam bo zdelo, da je z njim narobe vse, kar je lahko narobe, a ko ne boste nehali razmišljati o tem, kako bi ga preoblikovali po svoji podobi, boste šli v akcijo. Pred koncem šolskega leta se boste ubadali s potomstvom, ki za vaš okus ne bo kazalo dovolj visokih ambicij. Ne sodite drugih po sebi in ne bodite prestrogi, sicer se vam bodo odtujili.

DELO: Že kar nekaj časa trpite, ker vam v službi tempo narekujejo bistveno manj sposobni od vas, zdaj pa bo končno napočil vaš čas. Spomladi pogumno zagrizite v nov izziv, dvome, kako boste zmogli usklajevanje vseh življenjskih obveznosti, pa odrinite na stran, saj ste vendar najambicioznejše znamenje zodiaka.

Poleti boste zelo obremenjeni, zato bo pravi čas za oddih šele v začetku jeseni. Oktobra in novembra boste želi, kar ste spomladi sejali. Ne pozabite na sodelavce, ki so vam pomagali na poti navzgor, in velikodušno delite uspehe. V zadnjem mesecu leta vas lahko presenetijo nepredvideni izdatki, ki vas bodo prisilili, da boste načeli prihranke.

ZDRAVJE: Če večino dela opravite sede, je nujno, da se v prostem času spravite v pogon. Vaše znamenje je posebej dovzetno za težave s kostmi, ki jih lahko občutite med marcem in majem. Naj bodo vaje za hrbtenico in raztezne vaje del vaše dnevne rutine. Težave z naraščajem ali starejšim sorodnikom lahko zamajejo vašo psihično stabilnost. Pomirila vas bosta joga ali planinarjenje, kjer se boste lahko predali svojim mislim.

VODNAR (20. 1.–18. 2.)

Charles Darwin, 12. 2. 1809 FOTO: Colin Purrington/ Wikipedia

LJUBEZEN: V začetku leta s partnerjem zlepa ne bosta našla skupnega jezika. Rutina vas bo ubijala in uteho boste nekateri vodnarji poiskali pri nekom, s komer preživljate veliko časa. Iz neobveznega flirtanja se lahko razvije močan ogenj in znašli se boste pred pomembno odločitvijo.

Šestega marca boste v svojem znamenju gostili Mars in Venero. Svet vam bo ležal pred nogami, tektonski premiki pa se vam obetajo tudi na ljubezenskem področju. Ne bodite presenečeni, če vas simpatija povabi na zmenek ali vas dolgoletni partner zasnubi. Poleti bo družinsko idilo kazila obilica dela. Na dopustu izklopite telefon in računalnik in se posvetite najbližjim. Jesen in zima bosta strastni.

DELO: Od 14. januarja do 3. februarja bo retrogradni Merkur povzročal komunikacijske šume, zamude v prometu in tehnološke okvare. Oborožite se s previdnostjo in potrpežljivostjo. Z Marsom v vašem znamenju boste od 6. marca neustavljivi. Venera bo ugodno vplivala na osebne finance. Brez dlake na jeziku boste od nadrejenih terjali tisto, kar vam pripada, in tudi dobili.

Septembra in oktobra stavite na diplomacijo. Dobri odnosi s partnerji in sodelavci bodo ključni. Konec oktobra vas čaka napredovanje, priznanje in izboljšanje gmotnega položaja. Konec leta vam lahko pokvarijo nepričakovani večji izdatki. Bodite pripravljeni, sicer boste morali prositi za posojilo.

ZDRAVJE: Stres bo pustil posledice na vašem zdravju. Če dobremu počutju ne boste namenili dovolj pozornosti, vas lahko doleti celo izgorelost. Lotite se hobija, ki vam bo v veselje, in preživljajte čas z najmlajšimi družinskimi člani. Prehranjujte se bolj zdravo, sicer vas v zadnji tretjini leta čakajo težave s prebavo.

RIBI (19. 2.–20. 3.)

Nina Simone, 21. 2. 1933 FOTO: Dokumentacija Dela

LJUBEZEN: Saturn v neodvisnem vodnarju vas bo motiviral, da spet preučite svoje vrednote, prepričanja ter živite v skladu z njimi. Nemalo vas bo ugotovilo, da to v sedanjem razmerju ni mogoče, in čeprav bo boleče, se boste odločili za razhod. Močna razmerja se bodo še okrepila, mnogi pa jih bodo pred jesenjo kronali s poroko ali načrtovanjem naraščaja.

Jeseni lahko razprtije povzročijo različni pogledi na družinske finance, z načrtovano prenovo ali večjim nakupom pa se bo zapletlo in glava vas bo morda bolela še na­slednje leto. V začetku pomladi boste nekateri rojeni v ribah obudili staro razmerje, toda še pred poletjem boste dvignili roke. Od novembra naprej boste umirjeni in pomirjeni s seboj in svetom.

DELO: Pred vami je leto, v katerem boste dosegli karierni preboj, toda stvari vam ne bodo padle v naročje, ampak bo treba za uspeh trdo garati, morda celo bolj, kot ste vajeni. Leto se vam bo zdelo kot maraton, toda nagrada na ciljni črti bo bogata. Pazite, da si ne naložite preveč obveznosti, ki jih ne boste mogli opraviti.

Najuspešnejši boste zaposleni v umetniških, inženirskih poklicih in tisti, ki se ukvarjate s poučevanjem. Tudi finančno je pred vami uspešno leto. Nekateri boste predčasno poplačali posojilo, drugim bo uspela dobra prodaja. Sredi leta vas lahko zamikajo novi izzivi, toda pametno je počakati do oktobra, do takrat pa si lahko prihodke izboljšate z občasnim projektnim delom.

ZDRAVJE: V prvem mesecu leta res popazite na svoje zdravje. Bodite zmerni pri hrani in pijači, pri športu pa previdni. Čim več časa preživite na prostem in se izogibajte odvečnemu stresu. Jeseni bi vam lahko težave povzročali zobje.