Helikopter je v torek trikrat letel na pomoč pohodnikom

Dela za gorske reševalce ne zmanjka. V torek je moral na pomoč trikrat poleteli helikopter Slovenske vojske, na Tolminskem pa so imeli polne roke dela z jadralnimi padalci. Gorenjski policisti pozivajo turistične delavce, naj na pasti opozarjajo svoje goste.

V torek ob 9.39 se je v Velski dolini v občini Bohinj pri sestopu poškodoval planinec. Reševalci GRS Bohinj in dežurna ekipa za reševanje v gorah GRS Brnik so ga oskrbeli, v Splošno bolnišnico Jesenice pa ga je prepeljal helikopter Slovenske vojske. Ta je popoldne poletel tudi po pohodnika, ki si je ob 14.30 na pobočju Vogla poškodoval gleženj. Gorski reševalci GRS Bohinj in dežurna ekipa za reševanje v gorah GRS Brnik so ga oskrbeli in dvignili v helikopter ter ga prav tako prepeljali v jeseniško bolnišnico. Tam se jima je (po podatkih PU Kranj zaradi bolezenskega stanja) pridružil pohodnik, po katerega je helikopter poletel ob 14.22 do Doma na Kredarici. Posredovali so tudi reševalci GRS Mojstrana. Po besedah Bojana Kosa, tiskovnega predstavnika PU Kranj, so bili vsi tujci. »Turistične delavce pozivamo k opozarjanju svojih gostov na zahtevnost slovenskih gora,« je še enkrat spomnil. Z Vogla so predvčerajšnjim reševali še eno obolelo osebo, ki pa so jo pospremili v dolino v gondoli in jo predali reševalcem NMP Bled v nadaljnjo oskrbo.

Na Tolminskem so morali med drugim gorski reševalci posredovati zaradi jadralnih padalcev. Ob 16.59 je na Vodil vrhu nad naseljem Zatolmin zasilno pristal prvi. V dolino so ga nepoškodovanega pospremili na klasičen način. Ob 19.44 pa je na Kobali v bližini naselja Poljubinj jadralni padalec zasilno pristal na drevesu. Gorski reševalci GRS Tolmin so ga rešili z vrvno tehniko in nepoškodovanega pospremili v dolino.