Kazenske ovadbe zaradi sadre na koroških poljih

Koroški kmetje so v začetku leta 2022 po svojih njivah, po ugotovitvah celjskih kriminalistov je šlo za najmanj 22 kmetijskih zemljišč, raztrosili okoli 500 ton industrijske sadre. Kmetje so bili sicer prepričani, da gre za apno, ki ga uporabljajo za nevtralizacijo v tleh nastajajočih kislin, so zapisali v Policijski upravi Celje.

Za kmete je bila ponudba mamljiva. Cena apnenčeve moke in njej podobnih izdelkov je v tistem času na slovenskem trgu znašala 15 evrov za tono, lokalni ponudnik pa jim je sadro ponujal po 2,5 evra za tono, je ugotovila policija in dodala: »Zamolčal pa je pomembna dejstva o izvoru sadre in njeni onesnaženosti s težkimi kovinami.«

Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, so v predkazenskem postopku ugotovili, »da je predmetna sadra nastala kot stranski produkt zastarele ter uradno opuščene oblike proizvodnje steklenih izdelkov in da predstavlja okolju nevaren odpadek zaradi visoke vsebnosti zdravju škodljivih in nevarnih težkih kovin (svinca in kroma). Iz izvedenskega mnenja sodne izvedenke za področje ekologije izhaja, da so vrednosti svinca v odloženi sadri tako velike, da bi lahko navedeni odpadek opredelili za svinčevo rudo.«

Izvedenka za področje ekologije je ugotovila, da so vrednosti svinca v sadri tako velike, da bi lahko ta odpadek opredelili za svinčeno rudo. FOTO: PU Celje

Kriminalisti so še zapisali, da »ovadeni pri zasledovanju lastnih ekonomskih interesov niso razmišljali o posledicah svojih dejanj in so brez 'slabe vesti' onesnaženo sadro prodajali kmetom, ki se ukvarjajo s poljedelstvom in živinorejo, posledično pa dolgoročno poslabšali kakovost kmetijskih zemljišč, ob tem pa izpolnili tudi pogoje za prehajanje težkih kovin v prehransko verigo«.

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje so na Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu zaradi afere, ki je razburila javnost v začetku leta 2022, ko so na koroških njivah odkrili industrijsko sadro, podali kazensko ovadbo za osem kaznivih dejanj obremenjevanja in uničevanja okolja proti petim fizičnim in dvema pravnima osebama.

Kmetje so industrijsko sadro raztrosili po vsaj 22 kmetijskih zemljiščih, je ugotovila policija. FOTO: PU Celje

Ob izbruhu afere so domnevali, da je sadra prišla iz Rogaške Slatine. Inšpektorat za okolje in prostor je tako že lani obiskal Steklarno Rogaška, kjer so marca lani ugotovili, da v steklarni ne morejo zagotoviti popolne sledljivosti končnih uporabnikov sadre, opozorili so tudi, da se sadra ne sme odlagati v okolje, »prav tako se je pri njeni uporabi treba izogibati stiku s hrano, pijačo ali živinsko krmo, zato je absolutno neprimerna za uporabo v kmetijstvu«.

V Steklarni Rogaška so se ob izbruhu afere takoj odzvali in takrat zapisali, da sadro prodajajo Intergasu, podjetju s Koroške: »Sadra, ki nastaja v Steklarni Rogaška, je registrirana kot kemikalija pri Evropski agenciji za kemikalije. Pripadajoči varnostni list, ki je del registracijske spremne dokumentacije, navaja, da snov nima nevarnih lastnosti za okolje.« Dodali so še, da od leta 2020 v proizvodnji stekla ne uporabljajo več svinčevega oksida in tudi ne kromovega oksida.

Aktualna pojasnila Steklarne Rogaška še čakamo.