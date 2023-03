Na RTVS ugotovili tudi zaposlovanje brez razpisa in prikrita delovna razmerja

Delovna inšpekcija je po neuradnih informacijah STA v nadzoru na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) ugotovila več kršitev delovne zakonodaje. Med njimi prikrita delovna razmerja, zaposlovanje brez razpisa in z neustreznimi pogoji ter prekomerno nadurno delo. Na inšpektoratu za delo so potrdili izvedbo nadzora, a odprtih postopkov ne komentirajo.

Nadzor nad RTVS naj bi pokazal na prikrita delovna razmerja - ko delavec opravlja enake naloge v enakem obsegu kot zaposleni, a delo opravlja prekarno kot honorarni sodelavec.

Zaposlovali naj bi brez razpisa, nekateri od zaposlenih pa za delovna mesta, ki jih opravljajo, naj ne bi izpolnjevali pogojev. Ugotovljeno naj bi bilo tudi nespoštovanje oz. onemogočanje tedenskega počitka ter prekomerno delo oz. prekomerno število nadur. V enem primeru naj bi inšpekcija ugotovila celo posredovanje delavcev - ko nekdo delo opravlja preko tujega s.p..

Z vprašanji se je STA obrnila tudi na inšpektorat za delo. Vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja za delo Luka Lukić je pojasnil, da postopkov na RTVS ne more komentirati, saj so uradno še odprti, lahko pa pove, da že te prve ugotovitve kažejo na večje število prekrškov s področja delovnih razmerij. »Po ugotovitvah v tem nadzoru se je RTVS z vidika delavskih pravic vrnil dobro desetletje nazaj, preden so se aktivirali sindikalni boji,« je dejal za STA.

Kako bo postopek tekel naprej, je težko predvideti, saj zakon dopušča roke in morebitne ugovore, tudi pritožbe, ki omogočajo tudi zavlačevanje postopka, je pojasnil Lukić.

Po neuradnih informacijah STA pa je vodstvo RTVS že zaprosilo za podaljšanje roka. Na odziv vodstva javnega zavoda STA še čaka.

Vodstvo RTVS se ne strinja s sodbo delovnega sodišča

Po mnenju vodstva Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani, ki je odločilo, da je bila razrešitev Natalije Gorščak z mesta direktorice Televizije Slovenija avgusta 2021 nezakonita, ni upoštevalo vseh argumentov in dejstev. Zato bodo proučili možnosti uporabe drugih pravnih sredstev, so pojasnili za STA. Iz vodstva RTVS so sicer v odzivu na omenjeno sodbo sporočili, da so prejeli odločitev sodišča, ki jo spoštujejo.

Delovno in socialno sodišče je lani ugodilo pritožbi nekdanje direktorice nacionalne televizije zoper odločitev takratnega generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha, ki jo je 20. avgusta 2021 razrešil s tega položaja. Kot razlog je navedel neizvrševanje njegovih navodil, naj preveri vzroke za manjšo gledanost programov nacionalne televizije. Poleg tega je bil po njegovih besedah prekoračen finančni načrt Televizije Slovenija za leto 2019, pri čemer ni zaprosila za ustrezno soglasje takratnega generalnega direktorja zavoda Igorja Kadunca.

Nenazadnje ji je očital, da ni preverjala pogojev o desetletnem poslovnem sodelovanju RTVS s podjetjem Sport Media Focus v delni lasti soproga Manice Janežič Ambrožič, ki je bila tedaj odgovorna urednica televizijskega informativnega programa. Gorščak je medtem vztrajala pri trditvi, da je njena razrešitev pomenila sankcijo, ker ni razrešila Janežič Ambrožičeve.

Kot je v ponedeljkovem sporočilu za javnost pojasnila Gorščakova, je sicer na delovno mesto ne morejo vrniti, ker se ji je mandat iztekel.

»Zdaj že vemo, da je bil generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough v svojem prvem mandatu nezakonito imenovan, izvedel je nezakonito razrešitev, vse pa ob podpori programskih svetnikov, ki se seje programskega sveta 16. avgusta 2021 niso udeležili,« je zapisala Gorščakova.

Po njenih besedah za nobeno od dejanj, torej »niti za nezakonito imenovanje niti za nezakonito razrešitev, ki so jo s svojim neaktivnim delovanjem podprli, očitno ne bodo odgovarjali«. Prav tako tudi plačilo stroškov tožbe ne bo bremenilo nikogar osebno, ampak vse plačnike prispevka za Radiotelevizijo Slovenije (RTVS), je dodala.

Njene navedbe v sporočilu za javnost o Whatmoughovem nezakonitem imenovanju se nanašajo na odločitev Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, ki je prišla v javnost v začetku marca. V skladu z njo je bilo imenovanje Graha Whatmougha za generalnega direktorja zavoda januarja 2021 nezakonito. Višje sodišče je s tem ugodilo nekdanjemu generalnemu direktorju RTVS Igorju Kaduncu, ki se je pritožil na prvostopenjsko sodbo.

Grah Whatmough je po uveljavitvi novele zakona o RTVS, potrjeni na novembrskem referendumu, sicer v. d. generalnega direktorja.