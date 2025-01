Obsojenec v zaporu Dob pri Mirni zanetil požar

Obsojenec v zaporu Dob pri Mirni je v torek dopoldan zanetil požar v celici. Hkrati je huje motil soobsojence, so za STA sporočili z uprave za izvrševanje kazenskih sankcij. Obsojenec, tuji državljan, ki prestaja kazen zaradi tihotapljenja ljudi čez mejo, se zdravi v zdravstveni ustanovi.

Obsojenca so želeli zaradi neprimernega vedenja premestiti v posebni prostor, a je pred tem v bivalnem prostoru zanetil požar in poškodoval vrata prostora, da se niso odprla, so sporočili z uprave.

Pravosodni policisti so obvestili pristojne o požaru in evakuirali obsojence. Ko jim je uspelo odpreti vrata sobe, so pogasili požar in začeli z oživljanjem obsojenca, ki je bil brez znakov življenja.

Odpeljali so ga v zdravstveno ustanovo, kjer se še zdravi. Dispečer je zaradi zasedenosti reševalnih vozil aktiviral nujno helikoptersko pomoč.

Med dogodkom, o katerem je prvi poročal Večer, se ni nihče drug poškodoval.

Na upravi so poudarili, da so pravosodni policisti in ostali zaposleni postopali strokovno. Storili so »vse, kar je bilo v njihovi moči za reševanje ogroženih zaprtih in preprečitev večje materialne škode«.

Generalni direktor uprave o dogodku sicer pričakuje podrobno poročilo. Na podlagi tega se bo odločal o nadaljnjih postopkih, so dodali. Večer ob tem poroča, da okoliščine preiskujejo kriminalisti.

Obsojenec je bil sicer nameščen v 1. oddelek zavoda s posebnim strožjim režimom. Gre za obsojence, ki so izrazito begosumni, s svojim vedenjem huje motijo druge, so nevarni ali so ogroženi.