Očetu očitajo, da je več let spolno zlorabljal tri hčere

V nadaljevanju preberite:

Čudovita dvoetažna hiša v idilični vasici. Fasada v barvi sonca, terasa prostrana, pod njo garaža. S sadovnjakom, vrtom, rožnatimi in rdečimi vrtnicami, cvetja, do koder seže pogled. Vse skrbno vzdrževano, negovano, lično urejeno.

Nekoč so bila pred hišo nova kolesa, trampolin, bazen, vse za otroško veselje in zabavo. Opazovalec dobi vtis, da imajo tam dom ljudje, ki ne živijo v pomanjkanju, so marljivi, urejeni, najbrž srečni. A videz lahko vara.

Zidovi so skrivali grozljivo družinsko zgodbo. Z razsežnostmi, kakršnih v Sloveniji ne pomnimo.

Moški in ženska sta se poročila pred kakšnimi osemnajstimi leti. V zakonu so se jima rodile tri hčere. Oče se je po redni službi doma lotil vsega, od gradbenih del do popravila avtomobila. Skrbel je za kmetijo. Žena je imela svojo zaposlitev, deklice so rasle.

Ko je najstarejša hči že končala obvezno šolanje, pa se je družina znašla pod lupo preiskovalcev zaradi pretresljivega razloga. V obsežno kriminalistično preiskavo so bili vključeni vsi, od centra za socialno delo do šole. Oče, ki bi moral biti steber družine, varnosti in stabilnosti, naj bi namreč vse tri svoje hčere dolga leta spolno zlorabljal. Najstarejšo menda vse od njenega četrtega leta.