Pri padcu z balkona umrl moški

S kranjske policijske uprave so sporočili, da so tržiški policisti včeraj obravnavali padec osebe z balkona stanovanjskega objekta. Kot so zapisali, okoliščine kažejo, da je bil moški v stanovanju sam in da je šlo pri padcu z višine za nesrečo. Kljub prvi pomoči je umrl na kraju nesreče. Tuja krivda ni bila ugotovljena.