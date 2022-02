Prijatelj ga je pred smrtjo prosil za drogo, a je menda ni priskrbel

V nadaljevanju preberite:

Gornik, ki je bil zadnji v stiku s pokojnim, je na sodišču odločno zatrdil, da usodnega mamila ni priskrbel on: »Dan pred smrtjo je bil Gregor pri meni in pozabil je stekleničko metadona. Po esemesu me je prosil, če mu jo lahko prinesem. Do njega sem šel okoli polnoči. Zunaj pred blokom sva še pokadila cigareto. Zdel se mi je precej zadet, bilo mu je tudi slabo, verjetno od metadona in kakšne druge substance. Predlagal sem mu, naj gre k zdravniku, razmišljal sem tudi, da bi kar jaz klical v zdravstveni dom. A kaj, ko ni hotel k zdravniku, verjetno zato, ker je bil zadet. Mi je pa pred tem rekel, da mu je stekleničko metadona dala Petra A. Moja edina napaka je bila, in to huda, da sem mu nesel to stekleničko.«