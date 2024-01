Sina so jima ustrelili, zdaj grozijo tudi družini

V nadaljevanju preberite:

Miro Brajdič in njegova partnerica Darja Kovačič sta pred dnevi znova podoživljala smrt 22-letnega sina Sabostjana Kovačiča, ki so ga ubili v navzkrižnem ognju 3. septembra 2022, na regionalni cesti Mirna Peč–Novo mesto, le lučaj od romskega naselja Žabjak. K zadnjemu počitku so ga položili nekaj dni pozneje na pokopališču v Stranski vasi. A zaradi nenehnih groženj si njegovi najbližji niti na grob niso upali, in tako jim ni preostalo drugega, kot da sina pokopljejo drugje.