Svojci pogrešajo mladoletnega Honarja Khana iz Ljubljane, so sporočili s PU Ljubljana.

FOTO: Policija

Honar je visok okoli 165 centimetrov, ima temnejše skodrane lase in rjave oči. Oblečen je v pulover bele barve z napisom 1992 in medvedkom ter v brezrokavnik olivno zelene barve. Spodaj ima oblečeno belo trenirko. Pri sebi ima nahrbtnik in torbo črne barve. Ker ga z doslej izvedenimi ukrepi niso našli, javnost prosijo za informacije.

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kamnik na telefonsko številko 01/ 830 31 80 oziroma pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200