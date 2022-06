V prometni nesreči na primorski avtocesti umrl voznik

Na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem v smeri Kopra je okoli 14. ure prišlo do prometne nesreče, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. V tej sta bila udeležena dva osebna avtomobila: »Ugotovljeno je bilo, da je 80-letni voznik osebnega vozila vozil po prehitevalnem pasu, ko se je voznik pred njim zaradi gneče ustavil v koloni. Zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji je 80 letnik trčil v zadnji del vozila,« razlagajo.

80-letni voznik osebnega vozila in njegova sopotnica sta se poškodovala v vozilu in bila odpeljana s kraja nesreče z reševalnim vozilom. Kot sporoča policija, je voznik čez nekaj ur v bolnišnici za posledicami prometne nesreče umrl, pri potnici so ugotovili lažje poškodbe.

Policijska uprava Ljubljana še dodaja, da bo o ugotovitvah obveščeno pristojno državno tožilstvo.