Voznik se je zaletel v drevo in umrl

V križišču Drenikove ulice in Celovške ceste v Ljubljani je zjutraj prišlo do prometne nesreče. Kot kaže, je voznik med vožnjo doživel zastoj srca in se z osebnim vozilom nenadzorovano zaletel v drevo.

Posredovali so gasilci Gasilske brigade Ljubljana, ki so do prihoda reševalcev Reševalne postaje Ljubljana začeli oživljati ponesrečenca. Kljub hitri pomoči je na kraju nesreče umrl.

Gasilci so tudi odklopili akumulator na vozilu, je razvidno iz objave na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.