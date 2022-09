Z nožem nad partnerico in njenega bivšega

V nadaljevanju preberite:

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je nadaljevalo sojenje Marjanu Elemirju Rozmanu, ki se je bralcem črne kronike najbolj vtis­nil v spomin pred več kot 20 leti, ko je bil zaradi umora svoje mame obsojen na 14 let zapora. Zdaj je obtožen nasilništva nad svojo nekdanjo partnerico in še dveh poskusov uboja – nje in očeta njenega otroka.

Grozljivi umor je obtoženec zagrešil 22. decembra 1998 v naselju Gibina v občini Razkrižje. Po prepiru je mamo večkrat udaril po glavi s težko baterijsko svetilko. Nato je iz omare vzel puško in jo ubil. Pre­iskava je pokazala, da je truplo šele naslednje jutro zavil in odnesel iz hiše.

Zagrebel ga je v 130 centimetrov globoko luknjo, ki jo je izkopal z bagrom. Oktobra 2001 je bil obsojen na 14 let zapora. Ko je malo pred iztekom kazni prišel iz zapora, je ukradel še BMW, vlomil v hišo ter ukradel denar, tehnične predmete in oblačila. Iz zapora je nato spet prišel lani.