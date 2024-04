Evropska unija med globalnimi izzivi in čezmejnim povezovanjem

Novinarka Dela Nataša Čepar in sodelavec Metine liste Aljaž Pengov Bitenc sta na okrogli mizi v dvorani sv. Frančiška Asiškega v Kopru z gosti razpravljala o vlogi Slovenije in EU v svetu, o globalnih izzivih in priložnostih za EU, o vprašanju strateške neodvisnosti EU, trajnostnem razvoju in predvsem pomembnosti čezmejnega povezovanja.

Predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan je poudarila pomen luke za celotno srednjo Evropo. Težava so predvsem zamude ladij zaradi napetosti na Bližnjem vzhodu, ki ogrožajo pomorsko pot čez Rdeče morje, vendar se je stanje aprila že normaliziralo, je pojasnila. Na zmogljivosti pristanišča bo pomembno vplival tudi drugi tir, investirajo pa tudi v infrastrukturo pomolov, skladišč in gradnjo novega potniškega terminala, načrtujejo tudi zeleni prehod, je naštela.

FOTO: N. K.

Kljub pomenu Luke Koper sta ladjarstvo in ladjedelništvo v Sloveniji zanemarjeni področji, diplomanti Fakultete za pomorstvo in promet pa delo pogosto iščejo v tujini, je pojasnil njen dekan Peter Vidmar. Fakulteta sicer sodeluje tudi pri raziskavah letalnikov, z ministrstvom za obrambo pri razvoju podvodnih dronov, ki bi lahko bili v vse bolj napetih razmerah v svetu uporabljeni za vojaške namene. Strokovnjaki za takšne tehnologije so namreč v svetu dandanes zelo iskani, je zagotovil.

Rektorica Univerze na Primorskem Klavdija Kutnar je opisala, kako je članstvo Slovenije v EU pripomoglo k razvoju univerze, tako s finančnimi sredstvi kot z odprtimi mejami. Kar 23 odstotkov študentov na primorski univerzi je iz tujine, večina iz držav Zahodnega Balkana. Devetnajst študijskih programov imajo razpisanih v angleškem jeziku, zato je veliko zanimanja za študij z vsega sveta, vendar je Zahodni Balkan zanje prednostno področje, je pojasnila.

Pomen načelnosti in človekovih pravic

Zaradi drže nekaterih evropskih politikov do dogajanja v Gazi Evropska unija izgublja moralno avtoriteto v svetu, je opozoril evropski poslanec Matjaž Nemec, ki je poudaril pomembnost prizadevanja za človekove pravice. Kljub številnim krizam v zadnjih letih, pravi, je Evropa dosegla določene cilje na podlagi človekovih pravic. Evropska neformalna moč je predvsem v moči evropskega trga, prek katerega ima EU pomemben vpliv na globalno prizorišče, je prepričan Nemec, ki verjame, da mora Evropska unija ostati načelna, če želi spreminjati svet.

FOTO: N. K.

Čeprav v članicah EU živi kar 50 milijonov ljudi, ki so v svojih državah manjšine, vsi še vedno nimajo zagotovljenih enakih pravic, je opozorila senatorka Italijanske republike in predstavnica slovenske skupnosti v italijanskem parlamentu Tatjana Rojc. Opozorila je, da predvsem politiki italijanske desnice »zgodovino izrabljajo na nesramen način«, hkrati pa pozabljajo na fašistične zločine nad Slovani. »Ne moremo pozabiti besed Benita Mussolinija v Gorici, da je treba uničiti vse moške te preklete rase,« je dejala in poudarila, da je naša dolžnost graditi boljši svet. Nemec in Rojčeva sta se zavzela za ustavitev izraelske morije v Palestini.