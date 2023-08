V izolski marini znova oljni madeži

Po včerajšnjem neurju, ki je najbolj prizadelo Obalo, je dež napovedan tudi za danes. Predstavniki agencije za okolje (Arso) bodo izjavo o izrednih meteoroloških in hidroloških razmerah v Sloveniji podali ob 11. uri. Medtem iz različnih krajev poročajo o posledicah včerajšnjega neurja, ob katerem so se med drugim v izolski marini v morju pojavili oljni madeži.

Na Koroškem zaradi deževja nekateri prebivalci zapustili domove

Najbolj skrb vzbujajoče napovedi posledic hladne fronte, ki je v ponedeljek zajela Slovenijo, se večinoma niso uresničile. V Črni na Koroškem so se sinoči iz previdnosti umaknili iz domov nekateri prebivalci Spodnjega Javorja, a po besedah županje Romane Lesjak se je deževje ponoči umirilo. Poplavilo je le nekaj kleti.

Po poročanju Radia Slovenija so noč preživeli zunaj svojega doma tudi družina v občini Prevalje ter prebivalci Loma pri Mežici, ki naj bi jih ogrožal plaz.

Po besedah regijskega poveljnika civilne zaščite Alana Matijeviča je znova odneslo cesto v dolini Tople, ki je bila poškodovana že v ujmi na začetku meseca, zaradi plazenja sta preventivno zaprti cesti med Dravogradom in Ravnami na Koroškem ter Libeličami, v Slovenj Gradcu in Mežici je voda zalila nekaj kleti. »S strahom smo pričakovali te nalive, ki so se začeli okoli 19. ure najprej v Zgornji Mežiški dolini, nato pa tudi v drugih delih regije, a k sreči ni bilo kaj hujšega,« je povedal za STA.

Gasilci so bili aktivirani po vsej Mežiški dolini do Dravograda in Slovenj Gradca. V pripravljenosti so bile tudi intervencijske službe v Zgornji Savinjski dolini, toda za zdaj po poročanju Radia Slovenija kaže, da je Savinja ostala v strugi.

V izolski marini oljni madeži v morju

Po včerajšnjem hudem neurju v slovenski Istri so se v izolski marini pojavili novi oljni madeži. Zaradi suma, da gre za kurilno olje, ki je v začetku leta steklo iz rezervoarja v bližini hotela Delfin, je vodstvo hotela o tem nemudoma obvestilo predstavnike agencije za okolje in občino Izola, so sporočili iz hotela Delfin.

»Vodstvo hotela je v rednih stikih tudi s predstavniki Geološkega zavoda Slovenije, ki so letos že opravili pregled in sondacijo terena. S sondacijo šestnajstih vrtin so v štirih zaznali sledi izlitega kurilnega olja. Na vrtinah že poteka sanacijski program izčrpavanja kurilnega olja. Trenutno ocenjujemo, da je ob silnem deževju prišlo do izlitja prek meteornega kanala. Zato bomo sanacijske ukrepe v nadaljevanju dodatno usmerili v sanacijo samega meteornega kanala,« so zapisali.

Kot pojasnjujejo, si že od izlitja nafte prizadevajo za sanacijo stanja ter so hvaležni geološkemu zavodu in Arsu za pomoč pri ukrepih. »Verjamemo, da bomo zadevo ustrezno in hitro sanirali, žal pa so včerajšnje ekstremne vremenske razmere verjetno razlog, da je kurilno olje ponovno izteklo v morje,« so dodali.

Med včerajšnjim neurjem je znova zalilo podvoze v središču Ljubljane. FOTO: Blaž Samec

V Ljubljani včeraj 61 intervencij

Iz Gasilske brigade Ljubljana so sporočili, da so ob včerajšnjih močnih nalivih v glavnem mestu opravili 61 intervencij, večinoma zaradi dežja. Močno deževje se je nad Ljubljano razvilo po 18. uri. V večini primerov, ki so zahtevali intervencijo gasilcev, je šlo za vdor meteorne vode v objekte, predvsem kleti.

»Zalilo je tudi več cestnih podvozov, iz katerih smo na treh lokacijah reševali vozila in ljudi v njih. Kljub opozorilom žal nekateri še vedno zapeljejo v globoko vodo in tam seveda obstanejo. Vodotoki so tokrat ostali v strugah in niso povzročali poplav,« so sporočili.

»Poleg gasilske brigade je bilo ob včerajšnjih dogodkih aktiviranih še 23 prostovoljnih gasilskih društev ter enota za podporo vodenju. Ponovno sta se izkazali strokovnost in opremljenost javne gasilske službe v Ljubljani, kar je ključno pri obvladovanju takšnih izrednih situacij,« so še zapisali in se vsem zahvalili za razumevanje, sodelovanje in potrpežljivost.