Vlada je malce prerazporedila sredstva v državnem proračunu

Vlada je danes odločila o prerazporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu, ki so med drugim povezane z odpravljanjem in blaženjem posledic avgustovskih poplav.

Med drugim bodo ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti razporedili sredstva splošne proračunske rezervacije v višini dobrega milijona evrov. Namenjena bodo financiranju delnega povračila nadomestila plač delavcem, ki jih je upravičeni delodajalec zaradi avgustovskih poplav napotil na začasno čakanje na delo.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo bo v okviru lastnega finančnega načrta prerazporedilo pravice porabe za 800.000 evrov. Namenjena bodo odstranitvi onesnažene zemljine z območja Mežiške in Dravske doline, ki predstavlja tveganje za okolje in zdravje ljudi.

Na ministrstvo za zunanje in evropske zadeve pa bodo razporedili sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 263.423 evrov, ki bodo namenjena projektu članstva Slovenije v Varnostnem svetu Organizacije združenih narodov.