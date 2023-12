Bleščice so prepovedane, a še zdaleč ne vse

V nadaljevanju preberite:

Uredba o registraciji, evalvaciji,­ avtorizaciji in omejevanju kemikalij (Reach) ima tudi poglavje o mikroplastiki. Po prepovedi namernega dodajanja mikroplastike v kozmetiko, zlasti zaradi upora uporabnikov, so na vrsti tudi bleščice, ki so prepovedane od 17. oktobra. Trgovci so ob tem zmedeni, natančnih opredelitev še niso dobili, podobno je z inšpektorji.

Dosje za omejitev mikroplastike so pripravljali v Evropski agenciji za kemikalije (Echa). Po njihovem poimenovanju so to sintetični polimerni delci, veliki do pet milimetrov (vlakna do 15 milimetrov), ki so dodani v kozmetiki, barvah, umetnih gnojilih in drugod. Za vsako snov si želi Echa dobiti čim več informacij in odpira tudi javne razprave. Zato so tudi slovenski raziskovalci, ki jih povezuje Andreja Palatinus, dobrodošli pri dodajanju znanja, je povedala Simona Fajfar iz urada za kemikalije.