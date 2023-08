Govedorejo bi izbrisali s seznama največjih onesnaževalcev

V nadaljevanju preberite:

Na dan, ko so poslanci evropskega parlamenta (EP) podprli predlog uredbe o obnovi narave, ki je podlaga za obnovo ključnih ekosistemov, tudi mokrišč, pomembnih za blaženje poplav, so glasovali proti vključitvi govedoreje v predlog revizije direktive o industrijskih emisijah. To je še ena zmaga evropske konservativne in desne politične struje, ki kampanjo za volitve v evropski parlament prihodnje leto gradi na utrjevanju prepričanja, da je zaščitnica interesov evropskih kmetov.

Evropska komisija (EK) je predlog revizije direktive o industrijskih emisijah, ki je sestavni del svežnja evropske zakonodaje za zmanjšanje toplogrednih emisij in doseg podnebne nevtralnosti do leta 2050, predstavila aprila lani. Predlog predvideva, da se obveznosti za zmanjšanje izpusta onesnaževal v zrak in vodo ter za zmanjšanje nastajanja odpadkov, ki izhajajo iz sedanje direktive, veljavne od leta 2010, razširijo na več tržnih živinorejskih farm v EU. Vanj naj bodo vključene večje govedorejske farme ter več prašičjih in perutninskih farm. Poleg tega je komisija predlagala enotni prag 150 enot živali za vstop v sistem poročanja po razširjeni direktivi.